Paulo Motta elogia “alívio” em impostos

Presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado da Bahia (Sindilojas), Paulo Motta - Foto: Tiago Caldas / Ag. A TARDE

O presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado da Bahia (Sindilojas), Paulo Motta, atribuiu a duas recentes medidas do governo baiano uma maior probabilidade de sucesso dos empresários no sentido de conquistarem um saldo positivo incontestável ao final da alta estação.

O dirigente aplaudiu, em primeiro lugar, a prorrogação até 3 de fevereiro para regularização de pendências relacionadas ao Refis a fim de permitir ao lojista evitar ou sair da inadimplência, alcançando até 95% o desconto concedido às multas e acréscimos.

Na sequência, também agradeceu Paulo Motta ao Palácio de Ondina o parcelamento em duas vezes do montante das dívidas de recolhimento do ICMS.

Segundo o presidente do Sindilojas, a equipe de Jerônimo Rodrigues trabalhou certo ao produzir um cenário de estabilidade para o "Capital", beneficiando, por tabela, a classe trabalhadora.

– Com estas medidas, protegemos também o emprego temporário e aumentamos as chances de contratação dos cerca de 10 mil comerciários em situação de prestação de serviço, com perspectiva de permanência de 20% deste contingente, ou cerca de 2 mil trabalhadores – disse Motta.

Para Paulo Motta, em um cenário de “dólar ans alturas, juros e inflação crescente”, toda iniciativa capaz de aliviar os deveres tributários serve para permitir maior fôlego aos lojistas.

O presidente do Sindilojas espera agora a reprodução do exemplo do governo por parte da Prefeitura de Salvador, acolhendo algum projeto dos vereadores.

A recuperação da inadimplência é o foco do Sindilojas e demais entidades com a mesma finalidade de proteger e incentivar a boa gestão dos comerciantes.

Formação em Joias e Arte

O Centro Gemológico da Bahia, dedicado a atividades relacionadas a pedras preciosas, rochas e minerais diversos, anunciou a sexta edição do Projeto Joias e Arte. A iniciativa é uma parceria de ex-alunos dos cursos de joalheria e lapidação com o Grupo de Mulheres Negras Artesãs Empreendedoras do Centro Histórico (Munem). Administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) o Centro vai sediar o Projeto em sua sede no Pelourinho. O trabalho de educação não-formal, em interseccionalidade com os setores de mineração e de turismo, consiste em exposição de produtos resultando em bons negócios para todas e todos.