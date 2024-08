Paulo Serra recebe medalha ambiental

- Foto: Reginaldo Ipê / CMS

Os cuidados necessários com o meio ambiente estarão em destaque na pauta da Câmara Municipal com a outorga da medalha de mérito ambiental para o cartunista, publicitário e ambientalista Paulo Serra.

O nome de Paulo Serra foi divulgado como o novo comendador da cidade por suas boas práticas em defesa do meio ambiente, desde a criação do personagem Mero, muito conhecido desde a juventude dos anos 1980.

Quando ainda nem se falava em “ecologia”, foi Paulo Serra quem divulgou ações de defesa da fauna e da flora, sinalizando há mais de quatro décadas os riscos enfrentados hoje.

A medalha a qual faz jus o ambientalista leva o nome de Mário Leal Ferreira, pioneiro na gestão do urbanismo associado à necessidade de evitar agressões, tendo construído um método de trabalho reconhecido na Bahia, no Brasil e no exterior.

–Pensar o planejamento ambiental foi a grande contribuição de Mário Leal Ferreira, ao formar equipes multidisciplinares com engenheiros, arquitetos, sanitaristas, historiadores, entre outros profissionais, isso ainda nos anos 194 – afirma o homenageado, hoje dedicado a ampliar o conhecimento da cidadania sobre aspectos da história da Bahia, em caminhadas pelo centro de Salvador, e agora, também Cachoeira, no Recôncavo.

Ao unir a importância de defesa do meio ambiente ao civismo, por meio da divulgação de heróis e heroínas da história baiana, Paulo Serra despertou a atenção dos vereadores, de onde a indicação, partindo de André Fraga, do PV.

A solenidade de outorga da comenda Mário Leal Ferreira para Paulo Serra está prevista para o plenário Cosme de Farias, na noite de 27 de setembro, quando os baianos homenageiam Cosme e Damião, os santos gêmeos.

Videoteca Traço Negro

Já está disponível na internet, por meio do YouTube, a Videoteca Virtual – Traço Negro, uma coleção de 17 documentários que contam as histórias “des artistes” visuais do Recôncavo da Bahia, principalmente, Cachoeira e São Félix.

Esculpir, pintar, escrever, performar, pontilhar, desenhar, bordar, costurar, restaurar, olariar, muitas outras são as artes que compõem “artistes” do Recôncavo da Bahia.

Todos os documentários integram a edição “Expandindo” do projeto Traço Negro. Os lançamentos ocorreram na Casa Preto Hub, em Cachoeira, nos dias 14, 18 e 25 de julho, e 3 de agosto.