Pena leve para quem lesou povo de Pombal

Exarada a sentença ficou acertada a condenação a cinco anos de prisão em regime semiaberto do ex-prefeito de Ribeira do Pombal, José Lourenço Morais da Silva Júnior, o Zé Grilo, por crime de corrupção passiva.

Fica a sensação de uma punição muito branda, quase um prêmio, a quem deixou de trabalhar para tirar os pombalenses da extrema pobreza. Na sentença, o juiz Fábio Ramiro destacou a especial gravidade do caso, considerando que Ribeira do Pombal ocupa a posição 4.135 em Índice de Desenvolvimento entre os 5.565 municípios brasileiros. Rebaixado para um município compatível com o de uma tribo subsaariana, ainda teve seu erário vergonhamente surrupiado.

O empresário apanhado em flagrante de ganância cumprirá a pena em regime aberto, enquanto o ex-prefeito deverá cumprir em regime semiaberto, conforme sentença.

De acordo com a investigação do Ministério Público Federal (MPF), entre fevereiro de 2010 e dezembro de 2012, foram identificadas 20 transações bancárias suspeitas, totalizando 87.200,00.

Os repasses eram feitos por Amaro Silva para as contas de Odilon Urbano Nascimento Rocha, motorista e chefe de garagem da prefeitura. As transferências aconteciam precisamente nos mesmos dias ou logo após a JR Consultoria receber pagamentos do município, oriundos de contratos firmados por meio de inexigibilidade de licitação.

O esquema foi descoberto após quebra de sigilo bancário (autos nº 5006-47.2015.4.01.3314), que revelou que Odilon Rocha, por sua vez, transferia parte dos valores para a conta pessoal do então prefeito José Lourenço. Do montante total, R$ 18.100,00 foram rastreados diretamente para a conta do ex-gestor municipal.

