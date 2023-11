Pesquisa da Ufba revela líder negro | A TARDE

Um dos professores mais lembrados quando se trata de pesquisa confiável sobre escravizados, João José Reis vem colecionando aspectos da história do abolicionista e ativista negro Sabino dos Santos Júnior.

Divulgado na edição mais recente do Edgard Digital, órgão de comunicação da Universidade Federal da Bahia, o trabalho, ainda em andamento, foi tema de conferência no Centro de Estudos Afro-orientais (Ceao).

A importância de Sabino já se tem certeza, pois tornou-se orador oficial da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, discursando, durante 30 anos, em todas as solenidades do 13 de maio.

Foi também o orador nas atividades comemorativas da Abolição e do 28 de setembro, ao celebrar-se a promulgação da Lei do Ventre Livre, mas faltam à pesquisa em andamento muitas lacunas a serem preenchidas.

Integrando a programação do Novembro Negro da Ufba, a palestra revelou a trajetória de Sabino, ao casar-se com a neta do africano de origem haussá Joaquim Ricardo, homem de negócios.

Também pesquisada pelo professor João José Reis é Benta Maria do Espírito Santo, casada com Manoel Florêncio do Espírito Santo, professor de primeiras letras muito famoso e estimado.

A importância de se conhecer a trajetória destas grandes figuras invisibilizadas nos livros de história pode ser dimensionada pela fundação por Manoel Florêncio, de um colégio, posteriormente chamado Ipiranga.

Ali, no mesmo casarão da rua do Sodré número 42, descendo o Largo Dois de Julho, viveu e morreu o poeta Castro Alves, tendo se firmado o estabelecimento de ensino como sede da educação formal da juventude baiana até o início deste século XXI.

Intelectualidade negra

‘Procure saber: intelectuais negras brasileiras que reinventaram o Brasil’, é o tema do debate com Mayana Soares e Napolitana Santana, do grupo de pesquisas da Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) a partir das 14h, no auditório da Biblioteca da universidade, em Barreiras. Às 18h tem Exposição de Livros e Intervenção Cultural com Theo Araujo, Vanessa Magalhães e Damila Marques, no mesmo local. Ainda como parte da Semana da Consciência Negra na cidade, no auditório do Pavilhão 01 da Ufob, às 19h, acontece a mesa de debates Saberes, identidades e culturas dos povos tradicionais e ribeirinhos do Oeste da Bahia.

Na contramão

Matéria publicada no último fim de semana em jornal de circulação nacional trata de projeto desenvolvido no município de Guarujá, no litoral paulista, voltado à preservação da localidade Prainha Branca, para evitar que a beleza, preservação e qualidade de vida do lugar não sejam ofuscadas pela superlotação de turistas. Os cerca de mil metros de faixa de areia branca que dão nome à praia já não comportam o fluxo intenso de banhistas, sobretudo na alta temporada. Segundo a reportagem, o Município realizará estudo para quantificar a frequência de visitantes e estabelecer limite de lotação, prática adotada por grande parte dos municípios do litoral paulista, que também cobram taxa de acesso, arrecadando assim recursos para ações de proteção ao meio ambiente. Enquanto isso, na Bahia, iniciativas dessa natureza, a exemplo daquelas protagonizadas pelos municípios de Cairu, na Ilha de Morro de São Paulo, e de Salvador, na Ilha de Bom Jesus dos Passos, foram contestadas pelo Ministério Público Estadual, com abertura de inquéritos civis e ações civis públicas, causando constrangimento aos gestores municipais que desejam garantir a preservação desses locais.

Coração de Mãe em LEM

No Dia da Consciência Negra, as crianças atendidas pelo Projeto Coração de Mãe, em Luís Eduardo Magalhães, tiveram uma contação de histórias sobre a luta do povo negro por igualdade e respeito. A pedagoga Ivana Maria dos Santos comandou o evento, que teve também distribuição da boneca Abayomi. Os presentes foram confeccionados pela equipe da Secretaria municipal da Cidadania, que continua as atividades hoje no Projeto Cidadão do Futuro, e amanhã, na Escola Municipal Amélio Gatto.