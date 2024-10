Pesquisadora da Ufba brilha na Casa Branca

- Foto: Renato Rios / Divulgação

A pesquisadora de gênero Nina Santos está de volta à Bahia depois de palestrar a convite da Organização das Nações Unidas, em atividade promovida pelo núcleo ONU Mulheres, abordando o combate à violência digital, em encontro na Casa Branca.

O painel Soluções para Violência de Gênero Facilitada pela Tecnologia contra Mulheres e Meninas na Vida Pública reuniu pesquisadoras filiadas ao programa internacional “Women Lead”.

Nina Santos participou do debate em Nova York junto a outras três especialistas: Alicia Hebert, enviada especial para a Igualdade de Gênero do Reino Unido; Bárbara Curran, diretora-geral de Desenvolvimento Econômico Social, representante do Canadá; e Susan Markham, diretora interina de Gênero, Mulheres e Democracia do National Democratic Institute estadunidense.

O debate atualizou perspectivas sobre a violência contra mulheres em ambiente digital, migrando do ambiente offline para online injúrias, calúnias e difamações.

– É muito importante trabalharmos essa temática a nível global em um evento da ONU Mulheres – disse a pesquisadora.

Segundo Nina Santos, a violência online contra grupos vulneráveis como mulheres e pessoas negras é um problema global, daí a necessidade de encontrar novas maneiras de lidar com as agressões.

A participação de Nina no painel destacou a relevância do trabalho de pesquisa voltada para o tema da integridade da informação, espelhado ao seu oposto: a desinformação.

Em mais de dez anos de experiência em comunicação digital, Nina Santos tornou-se pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, na Universidade Federal da Bahia, e do Centro de Estudos Interdisciplinares sobre a Mídia, em Paris.

Sindicato dos salva-vidas



Um grupo unido de 14 profissionais salva-vidas vem trabalhando na reativação do Sindicato dos Profissionais em Salvamento Aquático do Estado da Bahia (Sinsaesba), ao mobilizar recursos relacionados à recuperação dos filiados e trâmites burocráticos. O objetivo é contribuir para as gestões públicas com a construção coletiva de um planejamento e execução de ações visando ampliar o atendimento à população. Segundo Ivan Fernandes, um dos organizadores da categoria, a reativação do sindicato pode ajudar a evitar falhas na distribuição das equipes, agora contando com o reforço de servidores do Corpo de Bombeiros Militar.