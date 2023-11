PL dá maior valor a “Primeiro Negócio” | A TARDE

Incentivar entre os jovens o hábito de criar soluções lucrativas – o chamado “empreendedorismo” – é o principal objetivo anunciado para o Projeto de Lei Meu Primeiro Negócio, em proposta da Fecomércio-Ba.

O PL será encaminhado ao Executivo Municipal, após debatido por integrantes da Câmara do Jovem Empresário (CJE) da Fecomércio-Ba, com a participação do vereador Júlio Santos (Republicanos).

Quem tem interesse em conhecer os detalhes do novo PL pode participar do Café denominado “Meu Primeiro Negócio”, programado para o dia 14, às 8h30min, no Espaço Mário Cravo da Casa do Comércio.

Aberto a jovens empreendedores mediante inscrição, o desjejum pretende reunir a cidadania consciente da importância de estimular, desde cedo, o apetite por novas estratégias de gerar produtos e de prestação de serviços.

- O incentivo à formação de jovens empreendedores, sobretudo no comércio de bens, serviços e turismo, é uma das metas da nossa gestão”, destaca o presidente Kelsor Fernandes.

Para este objetivo, acrescenta Kelsor Fernandes, a Fecomércio-Ba mantém uma câmara consultiva a fim de permanentemente debater temas e construir ações, como esse Projeto de Lei, beneficiando o empreendedorismo e a formação de jovens líderes.

Kelsor Fernandes e o coordenador da CJE, Fabiano Santiago, estarão presentes ao encontro matinal, contando também com a apresentação de exemplos inspiradores de jovens baianos.

Entre os destaques, confirmaram participação Ana Clara Couto e Jorge Àzaro, da BetterPB, primeira e única pasta de amendoim em pó do Brasil, bem como Alexandre Rodrigues, diretor da Domingo & Rodrigues Energia Solar.

Dia D de Itapé

O município de Itapé reivindica o protagonismo de seu Dia D, a fim de ser melhor servido com acesso a políticas públicas. A proposta do Dia D itapeense é movimentar o pacato município com ações culturais, de saúde, geração de renda e esporte, como forma de mobilizar a população local visando a uma maior participação na política, como tem de ser. A ideia do novo Dia D implica também associar a letra inicial do nome do diretor de Agricultura do município de Itapé, no Sul da Bahia, Diego Felisardo, filiado ao PCdoB, principal organizador do movimento, ainda sem data definida.