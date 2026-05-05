Poesia conduz Flori entre lirismo e Eros

- Foto: Victor Hugo Soares/Reprodução

Saber o ponto certo do tempero entre o lirismo delicado e o erotismo explícito é arte dada somente a quem a poesia permite intimidades, sem deixar a lascívia rebaixar-se ao vulgo.

Esta seria uma vã tentativa de garatuja de apresentação do novo livro de Florisvaldo Mattos, Ponteio com tercetos sensoriais, ao completar o bardo de Água Preta seus precoces 94 anos, transcorridos dia 8 de abril e agora festejados com a tarde de autógrafos, dia 21.

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O encontro do grande ídolo – imortal, de fato – com a massa de fãs será no Boteco Português, Rua Borges dos Reis, 16, no Rio Vermelho, onde o caçula da estante Florisvaldo chegará às mãos das leitoras e leitores.

Originalmente imaginado e redigido sob o pseudônimo de Honorino (Ioiô) Rial – funcionário aposentado do Instituto Brasileiro de Grafologia –, o poema nasce do deslumbramento súbito diante de uma mulher.

Diante do vislumbre e de seu efeito imediato, o saudável desejo, denunciando a flecha de Eros, a leitura pode atualizar sua potência ao jorrar das jarras de Dioniso, aparecendo as divindades a quem se dá à mitologia, da qual saltará Orpheu no entreversos.

O volume conta com uma luxuosa equipe de companheiros de quase um século: o prólogo é do poeta Ruy Espinheira Filho, o ensaio crítico de Paulo Martins e as ilustrações são do saudoso artista plástico Ângelo Roberto.

Da estreia, com Reverdor, de 1965, a Catorze janelas abertas: sonetos reunidos (1953-2023), a sortida coleção Flori tem Cacaueiros; Antologia poética e inéditos, Academia dos Rebeldes, entre outras preciosidades.

ABRE ASPAS

“Nesses 30 anos, [a urna eletrônica] acabou com a fraude eleitoral, com a possibilidade de uma pessoa votar por outra e acabou a possibilidade de ter um resultado que não corresponde ao que foi votado”

Cármen Lúcia,ministra do STF e presidente do TSE, sobre o legado das urnas eletrônicas nas nossas eleições

Triathlon no sertão

O sertão voltou a pulsar no ritmo do triathlon com mais uma edição do Mãe Malvada, realizada nos dias 18 e 19, entre Petrolina e Juazeiro, no Vale do São Francisco. Consolidada como uma das principais provas do calendário nacional, a competição reuniu atletas de diferentes regiões do Brasil e do mundo, além de sediar, no dia 18, uma etapa oficial do Campeonato Brasileiro de Sprint. Idealizado pela triatleta Ana Augusta, o evento reafirma o esporte como espaço de resistência, inclusão e superação, com patrocínio da Petrobahia por meio do programa Programa Estadual de Incentivo ao Esporte Amador Olímpico e Paralímpico (FazAtleta).

Haiti abre consulado para a região Nordeste

A região Nordeste e o Haiti estreitaram laços com a abertura de um consulado do país caribenho, em Salvador, com a proposta de criar um polo diplomático, acadêmico e cultural para bom proveito dos brasileiros e dos 100 haitianos aqui residentes.

Segundo os representantes do consulado, a comunidade haitiana pode contar com a representação de seu país em momentos difíceis, sabendo-se da condição de migrante ou refugiado.

O consulado pretende orientar as pessoas do Haiti aqui residentes a respeitar os direitos de seu país, respeitando também as leis brasileiras, além de orientar para inserção no mercado de trabalho e incentivo a parcerias econômicas e acadêmicas.

O número de 100 haitianos na Bahia corresponde aos dados oficiais mas pode haver outros ainda em vias de legalizar-se, devendo este grupo contar com todo apoio da diplomacia.

A apresentação do endereço do Haiti, na rua Lucaia, Rio Vermelho, aconteceu em solenidade realizada na sede da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida do Imbuí, com a presença de lideranças da sociedade civil brasileira.

No encontro, estiveram presentes a representante da Pastoral do Migrante, Marcia Mata e a professora Mariângela Nascimento, coordenadora do Núcleo de Apoio aos Migrantes e Refugiados (Namir-Ufba).

Também atendeu ao chamado do cônsul Henri Claude Voltaire, a representante da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, Mariana Costa, entre outros convidados.

Admirado por ter se tornado independente, ao mesmo tempo da abolição, (único no mundo) o Haiti fica na Ilha Hispaniola, faz divisa com a República Dominicana e será o segundo adversário do Brasil na Copa do Mundo.