Poeta Felipe Munita seduz fãs do livro

Poeta Felipe Munita - Foto: Divulgação

A sedução de novos fãs de livros é um dos objetivos de “Eu, mediador (a) – Mediação e Formação de leitores”, de autoria do escritor e educador chileno Felipe Munita, com lançamento anunciado pela Solisluna Editora e pelo Selo Emilia, no dia 25, em Salvador.

Poeta e especialista em mediação de leitura, Munita aproveita bem a visita à capital baiana, ao participar do VI Encontro de Leitura e Escrita promovido pela Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia.

O livro de Felipe Munita pretende contribuir com o encantamento e o incentivo aos afetos, como métodos viáveis para a conquista de leitores, constituindo-se em oportunidade de incentivar reflexões e transformações visando à ampliação de repertório e melhoria no convívio.

– As reflexões contidas no tema da mediação e formação de leitores alcançam as dimensões filosófica e política, portanto, não se pode perder de vista, antes de tudo, a capacidade de escolher grandes autores e histórias confiáveis, capazes de transmitir práticas virtuosas – afirmou Felipe Munita, também professor na Faculdade de Filosofia e Humanidades da Universidade Austral do Chile e autor de livros e artigos dedicados à educação literária e poesia para crianças e jovens.

Professor Felipe Munita defende uma contínua capacitação do mediador da leitura, por meio da aquisição de um amplo repositório de leituras selecionadas, ao nutrir-se do conhecimento de autoras e autores voltados para práticas humanistas e antifascistas.

Uma das premissas da argumentação de Felipe Munita é o fato de as sociedades latino-americanos sofrerem as sequelas de profundas desigualdades sociais, produzindo públicos mais necessitados de apoio dos mediadores.

SAC para pequenos cidadãos

O SAC promove um atendimento exclusivo para crianças e adolescentes até 17 anos em Salvador. O serviço oferecido é voltado à nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). A ação faz parte do Projeto Pequeno Cidadão, que acontece amanhã nos 15 postos SAC da capital e Região Metropolitana (RMS). O atendimento, em um ambiente lúdico e preparado para o público infantil, será pela manhã, através de agendamento prévio, que deve ser feito pelo call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo). A primeira via da CIN é gratuita e terá o CPF como número único de identificação.

Católicos promovem louvor a São Galvão

A Diocese de Cruz das Almas convoca os católicos e não-católicos para participar do louvor a Santo Antonio de Sant’Anna Galvão, ou simplesmente "São Galvão", entre os dias 24 e 27 deste mês.

A série de atividades religiosas preparatórias ao culto – tríduo – começa no dia 24, destinada à pregação do bispo diocesano Dom Antonio Tourinho Neto, com a presença das “mães que oram pelos filhos”.

Na sequência, dia 25 será a vez do padre Hélio Vilas-Boas liderar o culto a Santo Galvão, dedicado ao “apostolado da oração”.

Depois da chegada das centenas de vozes do “Terço dos Homens”, grupo exclusivamente formado por pessoas de sexo biológico masculino, para a "reza forte" do sábado à noite, com a coordenação do “Padre Tota”, amanhece, enfim, o “Dia Festivo”, o domingo.

– A caminhada começa 7 horas da manhã, saindo da sede do município de Cachoeira rumo ao distrito de Belém, seguindo-se a Santa Missa, por volta de 10 horas, e o almoço beneficente, meio-dia – convida um dos mais fervorosos integrantes do “Terço dos Homens”, o nutricionista Jailton Neiva.

A devoção ao frei foi ampliada e ganhou alcance nacional ao ser canonizado pelo então papa Bento XVI, em maio de 2007.

Asseguram os organizadores do “Terço dos Homens”, terem sido comprovados milagres atribuídos a São Galvão, paulista de Guaratinguetá.

Os seguidores do catolicismo em Salvador já estão vendendo camisas para quem queira participar das homenagens a São Galvão em Cruz das Almas. Entre os principais pontos de venda, está a área de entrada do Santuário dedicado a Nossa Senhora Auxiliadora, no Imbuí, ponto de concentração para a romaria com destino a Cachoeira, na sexta da próxima semana.

Da Redação, com Paulo Leandro