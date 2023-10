Preço sob controle vai alegrar a criançada

A alegria pela aquisição de brinquedos justifica a crença em bons negócios para o comércio visando ao Dia das Crianças, sem ser hoje, dia 27, quando se serve o caruru para Cosme e Damião, o outro, o oficial, 12 de outubro.

Pelos métodos científicos, seja por raciocínio indutivo ou dedutivo, a melhor notícia é a redução nos preços, tecnicamente conhecida por “deflação”, embora tímida, de 1,39%, ao menos representativa de um setor resistente à alta na remarcação média.

Estudo divulgado com exclusividade para Tempo Presente revela média abaixo da registrada na inflação da Região Metropolitana de Salvador, ampliando a possibilidade da impagável imagem do sorriso no rosto de uma criança.

O levantamento foi meticulosamente produzido por trabalho assinado por Guilherme Dietze, consultor econômico da Fecomércio-Ba, filiada à Confederação Nacional do Comércio.

-Embora a maioria dos itens esteja com variação positiva, 50% dos que registram alta variam abaixo da inflação média da RMS, de 3,9%, ou seja, há um ganho real”, destaca Guilherme Dietze.

O item a puxar a tendência de queda é o computador, com -10,6% em 12 meses, seguido de aparelho telefônico, -8,78%, enquanto o instrumento musical recuou -4,91%.

A bicicleta apontou variação tímida de -0,27%; já pelo lado dos serviços, a retração nos preços foi percebida como ideia clara e distinta no grupo de cinema, teatro e concertos, com -6,93%.

No lado oposto, chama a atenção o aumento de 12,75% dos livros não didáticos, variação bem próxima do conjunto de 12,2%; nos itens de vestuário, outras altas foram de sapato (7,25%), camiseta (4,81%) e calça comprida (3,45%).

Congresso debate inclusão

Está marcado para os dias 11 a 13 de outubro o maior encontro de baianas e baianos voltadas para produção e troca de conhecimento sobre as pessoas diferenciadas por peculiaridades nos aparelhos percipientes e de cognição. O X Congresso Estadual de Apaes da Bahia será no Fiesta Convention Center, no bairro do Itaigara, com a proposta de debater o tema Inclusão: Desafios, Perspectivas e Possibilidades. A projeção dos organizadores da Federação das Apaes do Estado da Bahia e da Apae Salvador é de atrair entre 350 e 400 participantes, incluindo pesquisadores, professores, estudantes e profissionais.

POUCAS & BOAS

A 1ª Bahia Beer, que acontece entre 17 e 19 de novembro, em Alagoinhas, tem inscrições abertas, com diferentes datas de encerramento para três concursos que fazem parte da programação oficial da festa. No evento serão eleitas a rainha e princesas do festival de cerveja e a ‘Melhor Cerveja Artesanal do Brasil’, competição que é organizada pela Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva). Já o ‘Cerveja no Prato’, vai selecionar as melhores receitas gastronômicas com adição da bebida na receita.

A segunda edição do Sistema Faeb/Senar Itinerante começa hoje em Santa Maria da Vitória. O projeto oferece gratuitamente assistência técnica e gerencial, cursos práticos com dias de campo, atendimentos sobre temas ambientais, jurídicos e previdenciários a produtores e trabalhadores rurais, bem como ações de saúde, educação e promoção social. A ação atende moradores locais e municípios vizinhos até o dia 1º de outubro, com ações simultâneas focadas nos diferentes públicos. O projeto, que atendeu a duas mil pessoas na primeira edição, em Livramento de Nossa Senhora, deve entrar para o calendário da instituição, com expectativa de realizar duas edições anuais.

O programa ‘Educação Ambiental em Ação' mobilizou ontem alunos da Escola Estadual Misael Aguilar Silva, no bairro Dom José Rodrigues, em Juazeiro. Iniciativa da Secretaria municipal de Meio Ambiente e Ordenamento Urbano (Semaurb), a ação contou com palestra para sensibilizar e conscientizar os jovens sobre questões ambientais e seu impacto para o futuro de toda humanidade.