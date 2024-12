Prêmio incentiva educação fiscal

- Foto: GOV SP / Divulgação

O Instituto de Auditores Fiscais (IAF) da Bahia promove na próxima segunda-feira, na Casa do Comércio, a solenidade de entrega do Prêmio de Educação Fiscal a fim de reconhecer as melhores iniciativas de práticas virtuosas de combate à sonegação e monitoramento dos investimentos do Estado e dos municípios no sentido da prestação dos serviços públicos.

O Prêmio IAF vem sendo disputado anualmente por escolas, entidades não governamentais, universidades, prefeituras, câmaras de vereadores, empresas e profissionais de imprensa e tecnologia.

O objetivo é o de avaliar o desenvolvimento de projetos destinados a disseminar os conceitos e a função social dos tributos, excluída a própria proposta da premiação, em-si já um exemplo irretocável de estímulo a este novo Brasil participativo.

Como sinalizador da importância da premiação para contribuir com o engajamento da cidadania na vigilância dos gestores, o presidente do IAF, Marcos Carneiro, confirmou a presença da secretária estadual de educação, Rowenna Brito, e do secretário da Fazenda, Manoel Vitório.

- A TARDE também está convidada, e já vem contribuindo com a divulgação do Prêmio IAF, para podermos construir aquele projeto de educação fiscal de nossos sonhos - afirmou o presidente Marcos Carneiro.

Segundo Marcos Carneiro, a iniciativa leva em conta como “questão de princípio” a ideia de “todos saírem ganhando” com a realização do prêmio voltado para cidadãos e cidadãs baianas.

Atuação do fisco no estado da Bahia; combate à sonegação e à corrupção; importância da nota fiscal; formas de acompanhamento das contas públicas estão entre os temas desenvolvidos nos trabalhos concorrentes.

Laerte no MAC

Com cerca de 400 obras, chega ao Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC_Bahia) a exposição “Trans Laerte”, da cartunista e chargista Laerte Coutinho, uma das mais importantes artistas gráficas do Brasil.

A mostra explora diferentes fases da trajetória da artista e tem inauguração oficial marcada para amanhã, com visitação a partir desta sexta-feira, e segue até 23 de fevereiro de 2025.

A montagem expográfica é assinada pela arquiteta Ana Kalil e é uma realização da Somos Comunicação e da Via Press Comunicação, com apoio do Edital Funarte das Artes 2023.

Cangula é tri no Sula de caratê

Aguarda, ansiosa, a comunidade do Cangula, no município de Alagoinhas, a volta dos tricampeões sul-americanos de caratê, em competição realizada na província de Copiapó, região do celebrado deserto do Atacama, no Chile.

Foram cinco as medalhas obtidas por descendentes de escravizados, reunidos no Cangula, como se chama a área remanescente de um quilombo, formado em eras tão priscas a ponto de não se saber o ano exato no qual os pretos se juntaram no pleno esconderijo em meio aos matagais e riachos da região.

A medalha de ouro foi conquistada por Helder Pereira, na modalidade kumitê – movimentos com contato físico -, dono de outra prata na katá – movimentos simulados, sem contato -, tendo pendurado ao pescoço uma outra peça cobiçada do mesmo metal o calangulense Alisson Carulino.

Outro destaque, campeão na Argentina em 2022, bi no Chile por equipe em 2023, e agora tricampeão, atende pelo nome de Eric Vitor, agora detentor de mais duas medalhas de prata na kumitê.

Coube a Beatriz Victória representar com honra as mulheres da Cangula, ao cumprir com ética e devoção ao desporto, trazendo para a comunidade em acréscimo, uma medalha de prata.

Também elevaram bem alto o valor da ancestralidade oprimida os caratecas Alan de Jesus e Brenno Santana, seguindo, assim como os outros vizinhos e vizinha, as orientações do técnico Orlando Filho e da técnica Franciele da Silva.

“Orlandinho da Bahia”, como o técnico gosta de ser chamado, durante as competições internacionais, não deixou de mencionar a empresa Bracell, como financiadora de mais uma bem-sucedida participação do Cangula, tendo a companhia custeado 90% das despesas.

Da redação, com Paulo Leandro