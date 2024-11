Procuradoria estreia Escada antirracista

- Foto: Alberto Coutinho/GovBa

É hoje, chegou o dia da inauguração do Espaço ‘Degraus de Reflexão’ como parte da programação da campanha Novembro Negro, criada para denunciar os efeitos das desigualdades sociais coincidentes ao “racismo de classe” por elas produzido e, ao mesmo tempo, alimentado.

Como já vem sendo divulgado pela Procuradoria Geral do Estado, o objetivo é o de fazer da escada e do forte poder simbólico das mensagens nela escritas, um expediente didático para debater aspectos do racismo estrutural brasileiro e como reduzir seus danos.

Para os procuradores e procuradoras, a experiência proporcionada pelo novo espaço culmina em interação participativa, na qual os visitantes são convidados a expressar suas percepções e verificar, em seu íntimo, na dimensão de “consciência da consciência”, se consideram, de fato, suas posturas alinhadas a uma prática antirracista.

A construção aumenta de valor quando se sabe da importância capital da Procuradoria, além dos investimentos da cidadania no reconhecimento a este trabalho, por meio de incentivos autopromovidos pelos próprios procuradores em suas sessões especiais.

Para as idealizadoras e idealizadores da “Escada do Bem”, embora muitas pessoas se digam antirracistas, é comum, no cotidiano, não perceberem praticar o racismo de forma involuntária.

Como desdobramento, é possível, portanto, definir “racismo”, ao menos deste conhecimento se diz capaz um grupo de iluminados em condições de ver, à luz do sol, e do lado de fora da caverna, como se manifestam os mecanismos perversos da discriminação, até hoje inoculando o veneno fascista na veia da sociedade brasileira.

Reparação em novembro

O Instituto de Estudos, Pesquisa e Desenvolvimento Humano – Reparação caprichou na agenda da programação da campanha "Novembro Negro”, coordenada pelo sociólogo Ailton Ferreira. Criado para abrir os olhos dos descendentes de escravizados para evitar a continuação das desigualdades, o movimento Novembro Negro no Reparação começa dia 12, com atividades relacionadas à mulher negra empreendedora. O auge é o Dia da Consciência Negra, 20, dedicado à memória de Zumbi. Também está previsto o lançamento do Livro Agora Mesmo de professora Gedalva da Paz, antes de ser servida feijoada.