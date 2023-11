Procuram-se pretos entre os pensadores | A TARDE

Por que só são estudados os pensadores brancos, europeus, a maioria deles respaldados em conformidade com os projetos de poder de cada época?

A questão, por si, já é filosófica, mas mesmo sem uma resposta conclusiva, convida a presença de profissionais de todas as áreas a comparecerem ao pavilhão Raul Seixas, no campus de São Lázaro da Ufba, hoje.

O tema interessa geral porque todas as atividades, sem exceção, nasceram de uma filosofia branca e eurocêntrica: onde estão os pensadores pretos da África é a possível questão a ser debatida pela professora doutora Denise Carrascosa.

Dentro do programa “A filosofia entre as margens e os contextos da educação: diversidade e saber”, a provocação para incentivar o resgate dos pensadores pretos começa 9h30min, embora, dado o alcance, poderia valer um simpósio exclusivo para a instigante contradição.

Segundo a professora doutora Gislene Vale dos Santos, divulgadora do simpósio, na sequência está prevista a palestra da professora doutora Ludmilla Mendes sobre a literatura fronteiriça entre Moçambique e a África do Sul.

No período da tarde, às 14h30min, o programa Residência Pedagógica, liderado pela professora Gislene Vale dos Santos, vai discutir filosofia e raça no colégio estadual Raymundo de Almeida Gouveia.

No último dia do programa, amanhã, o tema é “da primavera à colheita pela democratização radical da filosofia”, encerrando-se os trabalhos com uma oficina sobre filosofia e gênero.

Apoiado e promovido pelo governo do estado, Fapesb e Residência Pedagógica de Filosofia, o simpósio teve a participação do professor Giovanni Rolla, ao relacionar tecnologias ao pensamento contemporâneo.

Qualificação em costura

A mais nova iniciativa, com objetivo de gerar emprego e renda para costureiras, tem origem no Projeto Bairro Empreendedor – Costurando Renda, desenvolvido pelo governo do estado. A boa notícia partiu da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, ao anunciar para hoje, às 9 horas, a solenidade de formatura de mais 80 beneficiárias, com direito, além da máquina, a diploma e muitos aplausos. A qualificação profissional em corte e costura atendeu nesta etapa interessadas dos bairros do Curuzu, Liberdade e Paripe, totalizando agora 200 mulheres preparadas para arte de vestir, incluindo a criatividade de desenhos.