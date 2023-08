Programa apoia empreendedoras

Um pacote com 28 ferramentas digitais compõe o mais novo dispositivo eletrônico oferecido pelo programa Sebrae Delas, visando fortalecer os projetos mercadológicos de mulheres empreendedoras.

O kit mulher.com foi pensado com o objetivo de auxiliar na execução de rotinas de atividades diárias, tendo como valores a praticidade e o didatismo, ao utilizar-se dos recursos das novas tecnologias.

Para conhecer o produto, basta digitar o número do CNPJ, ao solicitar acesso à plataforma destinada ao projeto, sem qualquer custo, favorecendo a atração do público feminino.

No primeiro módulo, intitulado sebrae.com.vc. são oferecidas cartilhas sobre gestão do tempo de produtividade; emoções; organização; e comportamento empreendedor.

Já o segundo, no endereço sebrae.com.suaempresa, a mulher empreendedora obtém informações confiáveis sobre planejamento; marketing digital; e gestão financeira.

- A mulher desempenha vários papéis na sociedade e, quando ela se lança no empreendedorismo, assume mais um papel”, afirmou a gestora estadual do Sebrae Delas, Rosângela Gonçalves, ao justificar a escolha pelo investimento na capacitação das empreendedoras.

Sexismo - Para Rosângela, se a vida do empreendedor homem em geral é difícil, mais complexa pode ser considerada a das empreendedoras, devido ao sexismo verificado também no mundo dos negócios.

A plataforma digital pode cumprir, assim, a missão subjacente ao projeto, ao contribuir para a redução das desigualdades, fortalecendo o empoderamento feminino na área empresarial.

Seminário do Iphan em SSA

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional na Bahia (Iphan-BA) realiza hoje o seminário ’Arqueologias na Bahia: Bens do Brasil’, em comemoração ao Dia Nacional do Arqueólogo.

O evento movimenta o auditório da Casa dos Sete Candeeiros, no Centro de Salvador, a partir das 9h, com programação gratuita.

Com organização do Núcleo de Arqueologia do Iphan-BA, o encontro prossegue até às 17h com debates acerca de diferentes aspectos do patrimônio arqueológico da Bahia com a presença de pesquisadores que atuam no estado.

Confisco e venda barata

Depois das reportagens em torno de supostas ilegalidades e abusos envolvendo atos do Município de Casa Nova, a Redação não para de receber novas e graves denúncias contra o prefeito Wilker Torres.

Segundo documentos oficiais e públicos do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargadores, por duas vezes, suspenderam a venda de um imóvel público.

Decisão da desembargadora Silvia Zarif consignou “a suspensão do Contrato n.º 160/2019 e DETERMINANDO: a) que o MUNICÍPIO DE CASA NOVA se abstenha de realizar qualquer ato de disposição do imóvel em questão até o julgamento do mérito da presente ação”.

Já o MP/Ba foi mais direto e imputou ao prefeito, seu irmão e auxiliares “uma tentativa de simular a capacidade financeira para compra da propriedade, perfazendo um suposto esquema criminoso.“

O jornal apura outros desdobramentos e a versão dos envolvidos.

Moeda social de Lauro

Em Lauro de Freitas será lançado hoje o programa de implantação da moeda social no município. Com início às 8h, o evento será no auditório do Centro Estadual de Educação Profissional em Tecnologia, Informação e Comunicação (CEEPTIC).

Considerada um instrumento de desenvolvimento local e focada em beneficiar o mercado de trabalho, a moeda social tem uso restrito e circulação que visa a redistribuição dos recursos na esfera da própria comunidade.

Neste contexto pela manhã terá debate voltado para esclarecimentos acerca da moeda e seus benefícios. No período da tarde acontece o lançamento oficial do programa.