Programa ensina a arte de falar

Acelera Iaô - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

O programa Acelera IaÔ, direcionado a afroempreendedores, promove na próxima quinta-feira (18), das 10h às 14h, a oficina “A arte de falar” para treinar tímidas e tímidos a perder a fobia de falar em público.

A capacitação será ministrada por Mariana Freire, no Galpão das Artes, Fábrica Cultural, Largo da Ribeira número 33, tendo como ponto de referência a belíssima Enseada dos Tainheiros.

A proposta de oferecer conteúdos e apoio veio da percepção de muita gente entre as pretas e pretos ter dificuldade de expressar-se verbalmente por conta mesmo dos efeitos das desigualdades, gerando ansiedade, vergonha e temor.

Participam do encontro os afroempreendedores do segundo ciclo do Acelera Iaô, mas o público em geral de outras etnias também pode se inscrever, por meio de formulário eletrônico disponível no site fabricacultural.org.br

Mas, atenção: só serão aceitas inscrições se houver vagas prioritariamente oferecidas aos integrantes dos chamados “Iaôs Labs”, as células nas quais se distribuem os afroempreendedores.

Exercícios – O trabalho, patrocinado pelo Grupo Carrefour, envolve exercícios de respiração, com direito a táticas para aquecimento das cordas vocais, entre outras.

Como nem só de voz “vivem” as manifestações em público, a instrutora vai também indicar boas opções de postura corporal, alongamento e controle emocional.

Mariana Freire é educadora de fala pública e atriz, tendo desenvolvido seu método a partir dos primeiros cursos oferecidos em 2011, resguardando a pluralidade da expressão humana, portanto, livres de manuais e regras rígidas.

Ganja Círculo

Um encontro em local divulgado apenas para convidados e participantes do culto vai louvar quinta-feira (18), a Exu, encantado do ano de 2024 para grande parte dos mil terreiros de candomblé de Salvador. Tranca-rua, Canaiana, Zé Pelintra, entre outros, são bem chegados para o Ganja Círculo, organizado pela ativista fitoterápica conhecida por “Ellis Conectora”. A programação, construída em sociedade com cerca de 100 coletivos da rede antiproibicionista da Bahia, faz parte das atividades em defesa da liberdade de uso de plantas medicinais e de perfil recreativo. O número de vagas é limitado a 30 pessoas.