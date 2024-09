Programa incentiva blocos afro baianos

- Foto: Mila Souza / Ag. A TARDE

Quem tem vontade de trabalhar para o desenvolvimento do Carnaval Preto de Salvador, pode aproveitar agora uma boa oportunidade com as inscrições abertas para o programa Acelera+Blocos de Matrizes Africanas.

Serão selecionados 20 blocos carnavalescos identificados com as origens de matriz africana, por meio de certame promovido pelo Sebrae-Bahia, com a parceria de órgãos públicos, em iniciativa gratuita.

Mas, atenção: devem os formulários eletrônicos de inscrição serem despachados virtualmente até o próximo dia 15, e o trâmite segue todo por meio digital.

Outras exigências a merecerem a atenção dos representantes de blocos cadastrados é a idade (18 anos ou mais) além de tempo e disposição para acompanhar as atividades, com o mínimo de 75% de frequência.

A Agência do Trabalhador da Cultura, criada pela prefeitura de Salvador, está à frente do certame.

- Um dos primeiros compromissos que assumimos através da Agência foi o diálogo com representações de blocos de matriz africana de Salvador para escutá-los e definir caminhos para o desenvolvimento de estratégias de aprimoramento, de acesso e/ou permanência inovadora no mercado”, afirmou a diretora da Secretaria de Cultura de Salvador, Maylla Pita.

Maylla reuniu 80 lideranças de blocos de Salvador a fim de convidá-las a participar de projetos como este, alcançando também os blocos de samba, indígenas e de reggae.

O resultado do processo de seleção será divulgado aos representantes dos blocos no dia 18 deste mês; o Acelera+ Blocos de Matrizes Africanas acontecerá de setembro de 2024 a 10 de dezembro de 2024 com uma programação de encontros presenciais e no formato online.

Plataformas digitais

A Academia de Ciências da Bahia (ACB) promove amanhã, no Auditório João Gonçalves (PAF1) da Ufba, às 15 horas, a 1ª. edição do seminário Pesquisadores Emergentes, com a participação, entre outros pesquisadores, da professora Nina Santos, convidada a palestrar sobre dinâmicas sociais contemporâneas.

A expectativa é de uma abordagem relacionada ao mundo digital, no qual as múltiplas fontes de informação, associadas à velocidade de difusão em rede, vêm provocando uma série de desafios emergenciais, o principal deles relacionado à confiabilidade dos conteúdos divulgados.