Programa incentiva inovação na escola | A TARDE

Aproximar estudantes da produção de conhecimento metódico e confiável é uma das interpretações possíveis para o Programa Bahia Mais Inovadora, a ser lançado no Centro Cultural Sesi, terça-feira, às 8h30.

A iniciativa é da equipe de servidores da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, seguindo a proposta do governo do Estado com o objetivo de estimular a juventude a tomar gosto pela atividade científica.

Com previsão de investimento montando a R$ 1 bilhão, o programa será apresentado na presença do governador Jerônimo Rodrigues e do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, André Joazeiro.

A ideia é tornar a ciência mais próxima do cotidiano das escolas, repelindo didáticas ultrapassadas de memorização ou formação de crença em proposições baseadas em superstições ou fatos inverídicos.

Nesta perspectiva fortemente influenciada pelo conceito de inovação, a escola pode retomar seu estatuto de local fomentador de descobertas e capaz de abrir horizontes, não apenas de estudantes, mas também de mães, pais e gestores.

O resultado, de acordo com o objetivo do programa Bahia Mais Inovadora, será o estímulo ao desenvolvimento de uma mentalidade empreendedora e capaz de promover justiça social com distribuição dos efeitos da ciência.

O financiamento de pesquisas, com participação do setor produtivo, vai alinhar-se, assim, à escalada da adesão a meios audiovisuais, com destaque para os “games”, muito apreciados pelos jovens, servindo como tática de incentivo.

Para dar certo, o programa terá necessariamente de investir no acesso às novas tecnologias, destacando-se a gratuidade na internet como item decisivo para o êxito das políticas públicas de ciência e inovação.

Fieb elogia queda na Selic

A alta administração da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) manifestou apoio a mais uma queda, a terceira consecutiva, na taxa de juros da economia, mais conhecida por “Selic”. A avaliação do Comitê de Política Monetária (Copom) foi elogiada na condição de “caminho correto com a continuidade do processo de flexibilização da política monetária”, conforme comunicado da Fieb. No entanto, ressalvam os dirigentes da indústria baiana, ainda não chegou o momento de satisfazer-se com o patamar obtido, devendo o ritmo de queda ser mantido e até ampliado, a bem da economia do País.

A segunda edição do Festival Opará será aberto hoje no Lounge Via Show, na cidade de Juazeiro. Com 13 shows de generos variados, o evento terá 16 horas de música com nomes conhecidos no cenário musical do Vale do São Francisco e do estado da Bahia. O foco do festival é promover o intercâmbio cultural de artistas do circuito independente da produção musical brasileira, com representantes de quatro dos cinco estados banhados pelo Velho Chico. Contemplado pelo Edital Setorial de Música 2019 o projeto tem apoio do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda, Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) e Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult).

O palco A Casa dos Budas Ditosos tem hoje a programação final da 4ª edição da Festa Literária de Uauá (Fliu) que desde quinta-feira agita a cidade situada no Sertão da Bahia. Entre as atrações que encerram o evento, Débora, Lulu e João de Ademar se apresentam às 20h, seguidos das Semiáridas. Às 22h sobem ao palco Ana Barroso e Fatel e, por último o grupo Em Canto e Poesia. A realização é da Uauá Iniciativas Culturais, com o apoio da Secretaria de Cultura e Fundação Pedro Calmon, e da prefeitura local.

Os projetos ‘Arte na Avenida’, ‘Lá na Rua’ e ‘Feira de Antiguidades’ se encontram amanhã no canteiro central da Avenida Getúlio Vargas, entre as ruas Frei Aureliano e São Domingos. Com oferta de variadas peças artesanais, o evento acontece entre às 7h e 13h, através de iniciativa da sociedade civil e apoio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.