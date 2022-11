Projeto “Cinema e Sal” visita as ilhas

O coletivo Cinema e Sal, voltado para levar a cultura audiovisual para populações insulares, investe agora em visitar a ilha de Itaparica, no Recôncavo, depois de um convívio com moradores do arquipélago de Cairu, no Baixo Sul.

O objetivo é promover uma série de oficinas para produção de filmes no gênero documentário, tendo como resultado inicial a produção de quatro curtas a serem exibidos numa mostra final, prevista para os dias 9 a 11 de dezembro.

O cinema produzido nas ilhas tem como eixo temático “o mar, a natureza e comunidade”, com a proposta de integrar as manifestações culturais aos espaços nos quais elas são produzidas pelos seus moradores.

– Existem histórias em todos os lugares, em todas as pessoas. E nesse sentido, sinto que os filmes já existem nos corações dos jovens em seus cotidianos, falta filmá-los – destaca, ao exercitar o pensamento, a idealizadora e diretora do Cinema e Sal, Lara Beck.

Para Lara Beck, reconhecer o valor desta possível “pré-existência” dos elementos a serem filmados antecede o processo de ocupar as telas com a materialidade dos trabalhos produzidos.

“Pequeno recorte” – Segundo a ativista cultural, o Cinema e Sal pode ser interpretado como um “pequeno recorte” do cinema comunitário latino-americano compatível com a ressignificação do mar, suas belezas, mistérios e riquezas.



O projeto teria a proposta de dialogar com as práticas de educação e cinema, educomunicação, audiovisual participativo, cinema comunitário, enquanto enfrenta os desafios e aprecia os prazeres da criação coletiva.

Novembro negro em Lauro

Em Lauro de Freitas foi aberta ontem a programação do Novembro Negro com evento no Centro de Cultura Afro-Brasileira Mãe Mirinha de Portão.

Promovido pela Secretaria Municipal de Políticas Afirmativas, Direitos Humanos e Promoção da Igualdade Racial (SEPADHIR), o encontro contou com a presença de lideranças de religiões de matriz africana dentre outros representantes da comunidade local.

Na oportunidade, a coordenadora da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Intolerância e Discriminação, Ana Cristina Carvalho, fez uma explanação de como o racismo se estruturou antes mesmo da escravização de povos negros e como se institucionalizou após a abolição até os dias atuais.

POUCAS & BOAS

- "Manhã Saudável com Ramma Cozinha Natural - Encontros com Café da Manhã, Lazer e Bem-Estar", projeto idealizado pelas sócias Marina Neves e Flávia Nolêto, terá sua primeira edição amanhã, a partir das 7h, no Spazzio Tropical, em Pituaçu. O evento contará com opções gratuitas de lazer e bem-estar: aulões de Yoga, espaço infantil e música instrumental ao vivo, com o saxofonista Raul Gonzalez.

- A clínica Sensi, situada no centro de Vitória da Conquista, será movimentada hoje à tarde pelo Sarau Solidário Tributo a Catulo da Paixão Cearense, um artista nordestino que compôs grandes músicas da canção popular do Brasil, como Luar do Sertão, eternizadas na voz de Luiz Gonzaga dentre outros ícones. A promoção é do Projeto Vida Ativa, da Coordenação de Cultura da Uesb, em parceria com a Liga de Geriatria e Gerontologia. Com diversas expressões artísticas, o encontro visa fortalecer a atividade criativa entre os participantes do projeto e pessoas da comunidade. A entrada é um quilo de alimento não perecível.

- Estudantes de escolas públicas de Alagoinhas, Entre Rios e Inhambupe, visitaram ontem a Bienal do Livro da Bahia, aberta dia 10 no Centro de Convenções, onde permanece até o dia 15. Eles foram selecionados no ‘Concurso de Fotografia Bracell Social’, com a temática ‘Floresta é vida: a importância da proteção do meio ambiente para nossa sobrevivência’, referenciado pelo livro ‘Floresta Sempre Viva’, que destaca a riqueza da biodiversidade no Litoral Norte e Agreste baiano. Uma exposição itinerante e sensorial, focada nesta obra, está aberta para visitação durante a Bienal.