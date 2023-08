Projeto forma 40 em costura

A formação de profissionais em costura industrial, levando em alta conta a necessária atualização no conhecimento das mais novas tecnologias, avança com a segunda edição do Projeto Ponto de Moda.

São 40 alunos selecionados para o aprendizado de um ofício tão importante para a Bahia a ponto de terem os alfaiates denominado a Revolução Bahiense em 1798, abrindo a trilha da independência na Terra da Liberdade, mais de duas décadas antes da vitória do Dois de Julho.

O curso gratuito de 250 horas é distribuído em quatro módulos, com previsão de trabalho de conclusão de peças a serem apresentadas em desfile especialmente organizado para divulgar as criações autorais.

- O Ponto da Moda vai formar uma nova geração de operadores polivalentes para o setor de confecção. Eles serão capacitados em uma estrutura que conta com laboratório e todo o maquinário profissional” explica Magnólia Borges, gerente de Relações Institucionais da Braskem, empresa patrocinadora do projeto.

Além da capacitação técnica, acrescentou Magnólia Borges, o curso vai abordar o tema da sustentabilidade, promovendo uma reflexão sobre a reciclagem e a circularidade no processo de produção.

O certificado concedido será o de operador polivalente do setor de confecção, com preparação para a tecnologia de máquinas de costura e materiais.

Serão oferecidos conteúdos de princípios básicos de costura; práticas das operações-chave da costura industrial; execução de atividade com os gráficos de desempenho; entre outros.

Idealizada pela Lavoro Brasil, com apoio do Condomínio Bahia Têxtil, a iniciativa inclui módulos de desenho técnico aplicado e modelagem.

Amy no Santo Antônio

A força existencial de letras como as de “Rehab” e “Back to Black” está de volta em Salvador, no repertório de Amy Winehouse, entre os destaques do endereço Rua do Carmo, número 8, no Centro Histórico, esta semana. O canto angustiado repercute e revela a dificuldade das escolhas humanas, em incessante necessidade, como se pode confirmar na proposta das apresentações de música pop por Karen Cuzco no dia 28. Em uma série de apresentações, representando uma mistura de gêneros, a programação anunciada para o período das 18 às 22 horas é um dos convites da semana no Bistrô das Artes, no Santo Antônio, com couvert a R$ 25.