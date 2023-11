Promédica na UTI | A TARDE

A Promédica enfrenta dificuldades. Há três meses os médicos contratados para atender nas unidades da empresa de saúde recebem os seus salários com atraso. “Não dão nenhuma satisfação sobre o atraso. Temos que ligar e questionar para receber algum retorno da direção da empresa”, explicou um dos profissionais.

Cilada total com Joana Rizério

Em uma narrativa muito distante do lugar-comum dos “sucessos editoriais”, será lançado “Na pior em Berlim, Londres e Salvador – uma aventura bipolar no inferno”, da jornalista baiana Joana Rizério.

A narrativa autobiográfica conta a espontaneidade e a honesta maneira de perceber o mundo europeu, tão bem divulgado como pertencente a uma civilização superior, muito ao contrário de comportamentos com que se deparou, incluindo o de suas polícias.

Com uma sinceridade irretocável, Rizério narra as perseguições sofridas por hordas machistas e como foi difícil sair da enrascada, quando seu projeto era tão-somente divulgar o seu filme documentário.

O livro sui-generis completa o trio de meio-campo, além de Joana Rizério, com outros dois grandes craques das letras, os também jornalistas Gonçalo Júnior, editor, pela Noir, e Xico Sá, que dispensa apresentações.

Quem se arrisca a antecipar o conteúdo do livro com a autora, corre o risco de ficar horas e horas (mais de três) dialogando sobre o vaivém pelas capitais europeias nas quais viveu ciladas as quais não se deseja aos piores inimigos.

Para os cabeças mais pensantes, as 100 páginas, com densidade de mil, reabrem sem cesariana e nem anestesia o debate sobre saúde mental, liberdade, violência psiquiátrica, preconceito e estigmatização dos pacientes.

Em um mercado editorial geralmente marcado pelo tatibitate e olhares autorizados, o livro de Joana Risério – um convite de acesso ao pior dos mundos – terá lançamento neste sábado, dia 25, a partir das 17h, na Confraria do França, no bairro do Rio Vermelho. Cuidado para não confundir com o Beco do França.

Uesc sob ameaças

A Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) vem recebendo mensagens por correio eletrônico (email) contendo ameaças de atentados à comunidade acadêmica.

A reitoria da instituição providenciou a imediata denúncia, a fim de evitar a concretização dos ataques, ao acionar autoridades da Secretaria de Segurança Pública do governo do estado.

Embora não tenha detalhado o conteúdo das ameaças, como forma de resguardar o trabalho de investigação em curso, a universidade manifestou o objetivo em trabalhar em “estreita colaboração” com a polícia.