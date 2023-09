Propaganda reunida em Praia do Forte

O Sindicato das Agências de Propaganda do Estado da Bahia (Sinapro-Ba) anunciou a participação dos primeiros palestrantes de alcance nacional para o encontro marcado com o mercado em Praia do Forte.

A convidada número 1 é Bruna Exposito, gestora do programa de computador, incluindo celular, TikTok, carreando consigo toda a polêmica dos conteúdos breves.

Bruna leva ao paraíso das tartaruguinhas aspectos memoráveis em 15 anos de trajetória vitoriosa no ambiente digital, mas vai tentar manter a rota de sua fala no tema “TikTok no centro da cultura popular”.

Os organizadores também já chamaram Celso Athayde, fundador da Central Única das Favelas, nome derivado do sentido doado aos cariocas da árvore chamada “favela”, para estes brasileiros do Rio, um sinônimo de “comunidade”.

Organizador das comunidades periféricas de capitais brasileiras, em uma rede nacional de comunicação, o preto Celso Athayde lidera agora o “Favela Holding”, reunindo empresas para desenvolver negócios e gerar empregos.

O ciclo de debates tem como proposta central os diálogos sobre temas atualizados da potência dos publicitários ao abordarem o cotidiano na linguagem própria e atraente do setor herdeiro de Górgias e Protágoras.

A ideia-xeque do novo meeting, chamado Encontro Nacional das Agências de Propaganda (Enapro) é garantir a presença de representantes de agência de todo o Brasil para o ciclo de palestras.

– O evento vai oportunizar o debate de temas atuais e necessários, visando expandir o pensamento sobre a comunicação e suas inúmeras possibilidades – afirmou o presidente do Sinapro, André Mascarenhas, ao anunciar as datas de 23 a 25 de novembro – um final de semana especial em Praia do Forte.

Esporte em Inhambupe

A inauguração do Centro de Treinamento Bracell Social, no município de Inhambupe, vem aumentando a mobilização de recursos da comunidade para a prática esportiva. O perfil do pessoal presente à inauguração pode dar uma ideia de como as comunidades estão acreditando em um novo perfil para o cidadão inhambupense com a ampliação do contato com a disciplina do desporto. Manifestaram apoio ao centro de treinamento lideranças comunitárias, representantes do poder público de Inhambupe e municípios vizinhos, além do Sebrae, Senar e a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR).

POUCAS & BOAS

As inscrições para a primeira edição do concurso de fotografias do Dia do Cerrado serão encerradas amanhã, dia dedicado ao bioma que ocupa parte da região oeste da Bahia. A iniciativa da gestão municipal, através da Secretaria de Sustentabilidade, em parceria com a Embasa, é aberta para toda a população residente no município. Com o tema “Cores e formas: capturando a diversidade do Cerrado”, o concurso vai premiar cinco finalistas, sendo que as cinco melhores fotos selecionadas por uma comissão, serão classificadas através de votação online.

Em Sento Sé, no Vale São Franciscano da Bahia, foi retomada esta semana a Operação Pipa do Exército Brasileiro que nesta edição conta com seis carros pipas que vão atender cerca de 60 comunidades. O foco da ação é abastecer mais de 70 cisternas, beneficiando mais de 6 mil pessoas nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. A operação foi viabilizada a partir do decreto de emergência por estiagem no município, reconhecido pela União.

O setenário preparatório para a Romaria de Nossa Senhora da Soledade foi aberto na última sexta-feira em Bom Jesus da Lapa com programação que movimentará o santuário durante esta semana. Sempre com início às 5h30 com ofício de Nossa Senhora, os devotos contam com cinco missas diárias e o Setenário Solene com início às 19h. A comemoração principal será dia 15 de setembro, com grande procissão. A festa da Soledade é a segunda maior romaria realizada no santuário do Bom Jesus, que é consagrado à Maria e Jesus Cristo.