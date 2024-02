Queijos baianos disputam mundial | A TARDE

Laticínios produtores de queijos artesanais baianos disputam classificação para o campeonato mundial deste ano, programado para acontecer em São Paulo.

O Brasil vem se constituindo um dos países de maior presença nos concursos realizados no exterior, como ocorreu recentemente na Noruega, com a participação de 4.500 queijos de 43 países.



Foram 23 produtos nacionais no pódio dos melhores do mundo, conquistando uma medalha super ouro, três de ouro, mais oito pratas e 11 de bronze, sinalizando o avanço deste segmento de gênero alimentício.



Na Bahia, os municípios de Senhor do Bonfim, na categoria “coalho”, produzido pelo laticínio Dois Irmãos, e Palmas do Monte Alto, com o Campanella, na modalidade “reino”, vêm conquistando freguesia.



"O comércio de Salvador não tem necessidade de importar queijos de outros estados, nem mesmo de Minas Gerais, e os varejistas tomaram consciência de valorizar o produto local porque tem mesmo uma qualidade indiscutível”, afirma um dos principais revendedores, Rui Amorim, proprietário do armazém Disq-Entrega.



A produção queijeira nacional – e baiana, por acréscimo – vem tendo apoio irrestrito do Ministério da Agricultura e Pecuária, ao garantir a segurança para o consumo nos mercados interno e externo por meio de certificações.



O sistema de reconhecimento de produção artesanal de queijo é realizado por meio do Selo Arte e Selo Queijo Artesanal, regulamentados pela Lei 13.680/2018 e portaria 531/2022.



Os selos indicam terem os produtos propriedades únicas, diferenciadas, com modo de fabricação artesanal próprio de determinada região, tradição ou cultura, adotando boas práticas de fabricação.



Clube de escrita criativa



O Clube de Escrita Livre Criativa e Curativa, criado em 2010, chega aos 14 anos com a proposta de provocar a capacidade inventiva de quem deseja ter um bom texto, agradável, informativo e atraente.

O trabalho, desenvolvido no palco do Teatro Gamboa, terá turmas até junho, a primeira delas já em atividade, entre 16h30 e 19h30, visando à melhora da leitura como requisito para uma redação de qualidade.



A idealizadora e gestora do projeto, jornalista Isa Lorena, trabalha com exercícios lúdicos, visando produzir a descontração e favorecer entrar na mente de 12 escritores e escritoras o melhor jeito de escrever.

POUCAS & BOAS



O Carnaval de Todos, que será aberto oficialmente amanhã em Juazeiro, tem hoje a 6ª edição do evento ‘Tô na Paz 2024 – Juazeiro de Todos Nós’ a partir das 20h na praça Barão do Rio Branco. Entre as atrações no estilo Gospel estão a cantora Gisele Nascimento, o músico Luan Freitas, Homens de Fé, além de atrações locais como o Ministério Pedra Viva e Banda Adonai. A programação já é tradicional na cidade na véspera do Carnaval antecipado e é realizada pela Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte (Seculte), com as parcerias do Conselho de Pastores de Juazeiro (Copaj) e da Confederação de Pastores, Obreiros e Líderes (Cpol), dentre outras instituições.



Um evento virtual marca hoje a passagem do Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, que foi celebrado em 21 de janeiro. A promoção é da Superintendência de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Suppir) de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) com a participação de religiosos de diferentes instituições. O objetivo é unificar a luta e reforçar a conscientização sobre a temática.



Em Alagoinhas começa hoje uma programação de consultas para triagem que visa a realização de cirurgias eletivas em diferentes áreas da medicina. O trabalho será concentrado na Policlínica Municipal a partir das 7h, para pessoas que tenham passado pela Unidade de Saúde da Família (USF) e foram pré-agendados. Os atendimentos prosseguem amanhã e ainda na semana que vem, nos dias 31 de janeiro e 01 de fevereiro.