Rainha africana zela mestre Didi

A construção de meios para preservar a memória das práticas de Mestre Didi (Príncipe Deoscóredes), dedicado ao culto aos egumguns (desencarnados); a divulgação da coleção de moda de Teresa de Benguela; e o estreitamento de laços econômicos e culturais entre a Bahia e o reinado de Bens Tshiyamba, na África.

Estes são os assuntos públicos mais relevantes na agenda da rainha Diambi Kabatusuila, ao voltar do Rio de Janeiro, onde participou do desfile das escolas de samba, para Salvador.

A principal representante da nobreza da região localizada no território da República “Democrática” do Congo também é um dos destaques do afoxé “Filhos do Congo”.

Psicóloga e relacionada às linguagens artísticas e formações religiosas, a rainha vai apresentar uma coleção de moda, antes de voltar para dirigir o conselho representativo do povo Bewna.

– A coleção Teresa de Benguela, noivos, noivas, madrinhos e padrinhos é direcionada a casamentos multiculturais em terreiros de umbanda e candomblé – anunciou a advogada Cleia Costa, representante do “Filhos do Congo”.

Teresa de Benguela foi líder de escravizados, depois da morte de seu marido guerreiro, tornando-se, assim, sempre lembrada, agora também a partir de vestuário, já em uma segunda coleção de moda inspirada em sua história de vida.

A rainha Diambi tem entre seus associados na Bahia, o neto de mestre Didi, Nadinho do Congo, e Lindinalva Silva, com quem visitou a escola pública Edvaldo Brandão e os campi de universidades.

Conheceu ainda o funcionamento de uma fábrica de biscoitos no município de Dom Macedo Costa, antes de fazer o “bate-e-volta” da Sapucaí, no Rio.

“Sempre soubemos que esse embate não é fácil nem simples pelo ambiente que se tem hoje imposto dentro do Congresso Nacional. Já vimos um projeto que não prosperou, da regulação das big techs”

Juscelino Filho, ministro das Comunicações, sobre a tentativa de taxar as gigantes da tecnologia

Saúde no Carnaval

Conselheiros estaduais de saúde estão escalados para trabalhar na fiscalização e monitoramento de estabelecimentos durante o período do Carnaval.

O objetivo é verificar a qualidade dos serviços ofertados pelas unidades de saúde nos âmbitos municipal e estadual.

A iniciativa do Conselho Estadual de Saúde visa garantir atendimento “humanizado", ao avaliar o funcionamento desde postos de saúde até hospitais.

O projeto chamado “Carnaval com controle social” vai reunir os conselheiros até o último dia oficial de festa, hoje 4 de março.

POUCAS & BOAS

Em Lençóis será encerrada hoje a IX Feira de Interação da Chapada Diamantina, evento que desde o dia 28 de fevereiro destaca a cultura, a arte e a música, que estão pelas ruas e praças da cidade, disponibilizando uma experiência diferenciada de imersão tradição local. O evento é uma oportunidade única para os visitantes levarem consigo um pedaço da rica cultura da região. Com uma programação diversificada que conta com exposições artísticas, de artesanato e grupos culturais, a organização do evento é da prefeitura local e da paróquia Nossa Senhora da Conceição.

A entrega de 10 canoas ecologicamente sustentáveis ainda repercute entre as famílias de pescadores de Juerana, em Ilhéus. Foi a primeira entrega de uma série de quatro planejadas para este ano, em outros povoados ribeirinhos. A ação visa reforçar e modernizar o setor pesqueiro em pequenas comunidades, através do Programa de Compensação da Atividade Pesqueira (PCAP), em cumprimento ao Plano Básico Ambiental (PBA) da Bamin.

Terminou ontem a 5ª edição do Retiro de Carnaval no Santuário do Bom Jesus da Lapa, que teve por tema ‘Bom Jesus, fazei-nos peregrinos de esperança’, relacionada à temática das romarias de 2025. Na programação, momentos de descontração e de devoção à espiritualidade, tendo à frente os missionários Antonieta Sales e Orlando Júnior, da Comunidade Canção Nova. Participaram caravanas, formadas principalmente por jovens das paróquias e dioceses próximas do santuário.