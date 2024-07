Raulzito na Flipelô provoca bloqueios

No campus da Ufba, um cartaz nos lembra da complexidade da simplicidade: ‘Tudo é simples, porém composto’. Uma reflexão para mentes em busca de conhecimento. Cada detalhe carrega um universo de significados - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Ele morreu há 10 mil e 35 anos atrás, mas segue ‘causando’, ao ser homenageado na Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), de 7 a 11 de agosto, gerando controvérsias e bloqueios nas redes sociais nas querelas entre “ancestrais” e atuais “modinhas”.

No mesmo período, dia 8, chega às últimas livrarias do país, em trajeto partindo do Rio de Janeiro, o livro número 50 da estante sobre o Maluco Beleza, com o título ‘Pagando Brabo. Raul Seixas na minha vida de amor e loucuras’.

Trata-se das memórias de sua quarta – ou seria quinta? – companheira Tania Menna Barreto, em texto assinado por ela, junto com um dos pesquisadores mais confiáveis, o jornalista baiano Tiago Bittencourt.

– Raul tornou-se um ícone pop, como Che Guevara e Frida Kahlo, e vai se tornando comercial, como está acontecendo com Belchior. Já teve o documentário, agora vai virar série em canal fechado, ele está na mídia, está em voga – conforma-se Tiago Bittencourt, autor do bem-vendido livro “O Raul que me contaram”.

dengo – Há quem estranhe demais e tome nojo ao ver o roqueiro bebedor de vodka em jejum e fumador de “guimbas” (pontas de cigarro), “homenageado” como “poeta” na Flipelô.

É o caso do rocker-raiz Jerry Marlon, guitarrista fiel à Sociedade Alternativa: “estão colocando Raul no lugar onde ele nunca quis estar, pois odiava tietagem”.

Esta “turma do dengo” contemporânea, acrescenta Jerry Marlon, tem o mesmo perfil de quem em décadas passadas o boicotava em vida: Raul só conseguia fazer shows em Periperi, porque “gente fina, intelectual” não cedia o palco do Vila Velha e TCA ao suposto “americanista”.

“A grande e maravilhosa mudança foi que cada vez mais a novela tem um compromisso inadiável com a diversidade. Inclusão racial e de gênero são muito mais frequentes na TV hoje”, Malu Mader, atriz, falando sobre sua volta às novelas após oito anos. Na terça, ela estreia em “Renascer”.

E o forró continua

O sucesso de aglomerações arrastando o pé em todo o interior baiano e Salvador permite imaginar a continuidade do São João, inspirando a procura por aulas de forró, com a abertura de novas turmas em escolas de dança. Quem já sabe, quer melhorar; quem tem alguma dificuldade, busca métodos para aprender a “fungar no cangote” da parceira ou do parceiro; e há ainda o interesse em condicionamento físico e até profissionalizar-se como “forrozeiro”. As projeções são de um incremento de até 40% na procura pelo aprendizado do molejo incentivado por Gonzagão, Dominguinhos, Genival Lacerda e tantos outros.

POUCAS & BOAS

Em Itabuna, no sul do estado, o Campeonato Interbairros de Futebol começa hoje, no Campo do Esporte Amador, anexo ao Centro de Atenção Integral à Criança e Adolescente (CAIC Jorge Amado). A cerimônia de abertura será às 8h, com um momento cívico e a apresentação da banda da Guarda Civil Municipal. Participam 41 seleções, divididas em 15 grupos. A organização é da Secretaria de Esportes e Lazer, que vai movimentar 13 campos de várzea e conta com 1.250 atletas amadores no certame.

A Festa de São Pedro, no distrito de Roda Velha de Baixo, em São Desidério, será encerrada hoje com shows da Banda Magníficos e de Francildo Silva e Pisadinha do Vaqueiro e uma grande estrutura. Organizado pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, o evento foi aberto ontem com bandas locais e regionais e está atraindo, além de moradores da localidade e redondezas, também pessoas dos municípios vizinhos.

A tradicional festa que inicialmente anunciava a celebração da Padroeira de Feira de Santana, Senhora Sant’Ana, desde o século XIX e é popularmente conhecida como Bando Anunciador, será realizada hoje. Promovida pelo Centro Universitário de Cultura e Arte (Cuca) da Universidade Estadual de Feira de Santana, o Bando Anunciador é marcado pela passagem do cortejo nas principais ruas do centro de Feira. No último ano, o percurso se estendeu até as imediações da prefeitura municipal, mas o local de encerramento do Bando hoje será na Praça do Nordestino.