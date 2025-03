Raymundo Paraná no escrete do fígado

- Foto: Reprodução/UFBA

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) estará representada no Grupo Internacional de Experts em Doenças Vasculares do Fígado (Valdig), criado em Paris. O comitê reúne alguns dos principais hepatologistas do mundo, passando a contar este mês com o conhecimento do professor Raymundo Paraná, convocado por conquistar a posição de um dos mais conceituados da América Latina.

A instituição de alcance mundial é reconhecida como capacitada a recomendar os manejos das doenças no fígado, visando ampliar o êxito nos tratamentos, beneficiando países como o Brasil. O “convite de muita honra”, conforme afirmou Raymundo Paraná, produziu no professor da Ufba um breve “replay” da sua luta e seus colegas hepatologistas.

– Um ambulatório médico multidisciplinar foi criado. A Faculdade de Farmácia e os radiologistas intervencionistas se uniram a nós – lembrou ao “Edgardigital”, órgão de divulgação das boas notícias da universidade.

Os passos seguintes, afirmou Raymundo Paraná,incluíramospesquisadoresdeprincípios ativos de ervas e a criação deumsetor no SUS (Serviço Único de Saúde) exclusivamente para investigar as causas de doenças e possíveis terapêuticas.

O escrete de hepatologistas terá seu próximo encontro em abril, quando Raymundo Paraná estreia nesta seleção do mundo, em Barcelona, na Catalunha.

Talento identificado desde a base, na graduação como médico pela Ufba, Raymundo Paraná manteve-se fiel à instituição, pela qual fez também mestrado e doutorado, além do trabalho incessante no Hospital Universitário, onde salvou um sem-número de pacientes hepáticos, merecendo da sociedade baiana todos os aplausos.

Cursos de dança na Ufba

Chegou o momento tão aguardado por quem tem interesse em uma ou outra cadência para movimentar o corpo: estão abertas as inscriçõesparaos cursos livresde extensãoemdançadaUniversidade Federal da Bahia (Ufba). O “cardápio” é farto, e as aulas começam dia 5 de abril, por isso a importância deumritmomais forte para as matrículas solicitadas em formulário virtual disponível apenas até dia primeiro. A instrução fica por conta de estudantes da graduação e pós-graduação da Escola de Dança da Ufba, por R$ 100mensais. Em caso de dúvidas basta entrar em contato pelo e-mail [email protected].