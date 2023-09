Reparação preta na universidade

A Praça da Sé é o novo endereço do Programa Universidade para Todos, visando oferecer à comunidade preta e de poucos recursos financeiros a chance de disputar vaga em curso superior.

O Instituto Reparação, voltado para a prática da justiça equitativa e proporcional, acaba de ser recomendado como sede de uma turma exclusiva do projeto.

A iniciativa é da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), com a participação de outros estabelecimentos de ensino e pesquisa públicos estaduais e um federal (UFRB), sob a regência da Secretaria de Educação do Estado.

Antes de firmar a parceria, porém, a professora Simone Wanderley, mulher de confiança do Programa, esteve nas instalações do Reparação, a fim de vistoriar – e aprovar as salas e demais anexos para receber bem a juventude.

Simone Wanderley avalizou as boas condições de aula, em análise qualitativa assinada em comum com a professora Gleissia Santos, ambas anunciando para o próximo dia 25 o início do Pré-vestibular reparador.

Em formato “intensivão”, o curso acolhe quem já concluiu o ensino médio ou está no terceiro ano necessariamente em escola da rede pública, para não se perder o foco no objetivo de contribuir para a reparação de quatro séculos.

– Elaboramos vários planos de ação, cursos, palestras, seminários, aprimoramento do trabalho e conscientização das mulheres do acarajé, vendedores ambulantes, bem como a formação da rede pública, tendo como referências, Milton Santos, Abdias Nascimento, Makota Valdina, Jaime Sodré, além de lideranças jovens – afirma um dos coordenadores e ativistas do Reparação, sociólogo e educador Ailton Ferreira.

Reação itabunense

A recente declaração do líder do governo na Assembleia, Rosemberg Pinto (PT), contrária a uma possível candidatura do ex-deputado federal Geraldo Simões (PT) a prefeito de Itabuna, provocou reação do presidente do PT itabunense, Jackson Moreira.

De acordo com ele – e com aliados de Simões –, o posicionamento do parlamentar vai na contramão do desenho político de unir a base, que levou o governador Jerônimo Rodrigues à vitória, com PT e MDB juntos.

Para eles, uma eventual candidatura de Simões seria construída mantendo a fórmula vencedora.

POUCAS & BOAS

O 14º Encontro Nacional do Café termina hoje em Barra do Choça com os últimos dois fóruns previstos ‘Espaço Geográfico, Cultura e Valorização do Café’ e ‘Mel de Café, Mel de Terroir’. O evento foi aberto no domingo na Fazenda Vidigal e conta na programação com degustação de cafés, palestras, minicursos, visitas na lavoura, música, artesanato e outros produtos regionais, além de oportunidade para negócios e troca de experiências entre os participantes. Com entrada gratuita, a organização é de Gianno Brito, Márcia Viana e Valéria Vidigal, premiada cafeicultura e artísta plástica com temática voltada exclusivamente para o mundo do café, do campo ao consumo.

O município de Euclides da Cunha comemora hoje 90 anos de emancipação política com feriado. Ontem a programação na praça de Eventos contou com diversas atrações renomadas. Ainda dentro da programação festiva, a ExpoSertão/2023 começa na quinta-feira 21 e prossegue até o próximo domingo. Neste contexto um dos eventos que deve agitar a cidade é o Festival de Sabores Cumbe, focado na gastronomia regional, entre 22 de setembro e 15 de outubro.

Em Juazeiro foi aberta ontem a Semana Nacional de Trânsito, com organização da Companhia de Segurança, Trânsito e Transporte (CSTT) do município, em parceria com com a Polícia Rodoviária Estadual. Na programação de hoje tem Blitz Educativa e Palestra na escola municipal Professora Haydee Fonseca Falcão. Com o tema, ‘No trânsito, escolha a vida’, a semana conta com eventos até domingo, com o passeio ciclístico da lagoa do Calu para a Orla II.