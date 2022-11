Residência da Ufba preocupa ex-alunas

Um grupo de ex-moradoras da residência da Universidade Federal da Bahia (Ufba) reivindica ao novo reitor Paulo Miguez maior atenção com a conservação das instalações prediais do casarão do bairro do Canela.

Alegam as hoje profissionais nas mais diversas atividades, ser a edificação situada na Rua Araújo Pinho, uma memória viva da Ufba, portanto, merece mais atenção por parte do gabinete da principal liderança da comunidade acadêmica.

Denunciam as históricas ufbianas a possível ameaça à estrutura da chamada "R3", pois estaria expondo cicatrizes de uma suposta manutenção deficiente, apesar de sua importância.

– A R3 não pode, não deve continuar se acabando. Que o novo reitor, Paulo Miguez, a comunidade acadêmica e cidadãos comprometidos com a memória se sensibilizem para providências, cuidados, urgentes desse patrimônio arquitetônico, cultural, memorial. afetivo – alerta uma das inconformadas com o estado da residência, jornalista Liliana Peixinho, moradora nos anos 1980.

Para Liliana Peixinho, seria inacreditável qualquer justificativa de falta de recurso para se fazer a conservação mínima diária, como limpeza, troca de algumas telhas e conserto de vazamentos.

Segundo ensinou a jornalista, quando não se cumpre essa rotina constante é certa a ação das categorias “tempo” e “espaço” com seus agentes de degradação incessante, como o vento, o sol, a chuva, entre outros.

Conforme a memorialista, nascida em Senhor do Bomfim, o descuido pode ainda danificar a estrutura, embora sejam muito fortes e bem feitas, assinalando o perfil de uma época da arquitetura e urbanismo de Salvador, na qual beleza e o conforto prevaleciam em relação à mecânica de mercado, em sua lógica de custo e benefício.

Proteção aos animais

O aumento das denúncias de maus-tratos aos animais não-humanos, tipificada como crime na nova Lei Sansão, é uma das expectativas de tutores e do movimento antiespecista de Salvador e outras capitais do País. Organizados em redes, os defensores da fauna receberam com entusiasmo a notícia da instalação de um totem para registro de ocorrências na estação da Lapa, centro da capital baiana, por onde podem passar até 400 mil pessoas nos dias de maior movimento. O equipamento fica depois do acesso pela escada rolante, à esquerda, próximo a quiosques de alimentação. Desatrelada de partidos e similares, o movimento integra 530 organizações da sociedade civil, com o objetivo de desautorizar pessoas e governos a deliberar sobre a vida e a morte dos chamados “bichos”.

POUCAS & BOAS

- O livro ‘Memórias Afetivas’ da poetiza e escritora Elis Franco, em segunda edição ampliada, será lançado hoje, às 15h no estande da Cogito Editora, no último dia da Bienal do Livro da Bahia 2022. No mesmo espaço, o escritor Eduardo Boaventura lança, às 17h, o livro ‘Palavra e Memória’. Ambos fazem parte da equipe de autores que passaram pelo estande, na Vila do Livro desde a abertura do evento, dia 10 de novembro, somando 20 lançamentos na Bienal.

- Em Barreiras acontece hoje a ação e sensibilização do projeto de extensão “Animais Silvestres’ com distribuição de material informativo na praça Castro Alves. A iniciativa faz parte da campanha ‘Ajudar é o bicho’, para conservação da vida silvestre no Brasil. Também escolas serão visitadas até a próxima quinta-feira para a divulgação do aplicativo Sistema Urubu, que mapeia os pontos com maiores ocorrências de atropelamento no País. Na cidade a coordenação dos trabalhos é do Curso de Veterinária do Campus IX da Universidade Estadual da Bahia.

- A ética a partir da filosofia africana será debatida em palestra com o professor doutor Bas’llele Malomalo, na próxima quinta-feira na Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), dentro da programação alusiva ao novembro negro. Vinculado à Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), na oportunidade ele fará o lançamento do livro ‘Filosofia do Ntu’. Com início às 19h, o evento é promovido pelo programa de Pós-graduação em Filosofia da Uefs.