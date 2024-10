Revista homenageia o querido Jorge Ramos

Jorge Ramos - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

A memória do jornalista Jorge Ramos, por seu legado de amor à informação de qualidade e à pesquisa, visando à defesa da verdade, será homenageada neste sábado, 28 de setembro, no lançamento da quinta edição do vitorioso projeto Revista Memória da Imprensa, editado por filiados da veneranda Associação Bahiana de Imprensa.

A publicação segue a mais antiga tradição de interpretar a verdade como irmã da memória, tendo como base a palavra grega a-létheia (não-esquecimento ou desocultação).

Este pressuposto de fortalecer a memória porque nela reside a verdade pautou a revista em quatro edições anteriores e não seria diferente agora graças à capacidade de Biaggio Talento, ex-A TARDE, com passagem de décadas como correspondente do jornal O Estado de S. Paulo.

A publicação segue critérios de escolha de personalidades da imprensa baiana, destacados por seus cargos de liderança, como Fernando Vita, Tasso Franco, Cristóvão Rodrigues, Heloísa Sampaio e Raimundo Sampaio.

O lançamento da publicação terá uma roda de conversa com os cinco entrevistados da edição, além de um debate sobre a desinformação em tempos de algoritimos e inteligência artificial.

Estão confirmadas as participações do cientista de dados Leonardo Nascimento, a especialista em jornalismo científico e tecnológico Mariana Alcântara e a advogada Luciana Marques.

Uma sessão de música com jornalistas afeiçoados ao culto a Apolo também está confirmada, como parte das homenagens ao querido e saudoso “Raminhos”.

O lançamento do quinto número da prestigiada revista integra a agenda dos 94 anos da ABI, sendo o encontro iniciado às 9h30min, no auditório do oitavo andar da ABI, na Viaduto da Sé.

Paulo Serra homenageado

O cartunista e ambientalista Paulo Serra, recebe hoje às 18h a Medalha de Mérito Ambiental Mário Leal Ferreira, na Câmara de Salvador. O reconhecimento ao trabalho ecológico desenvolvido por Serra é uma iniciativa do vereador André Fraga. Despertou a atenção do parlamentar esta história bem contada no projeto “Caminhadas” proposto por Paulo Serra, em atividades de maior alcance instrutivo, ao construir o ambientalista roteiros por onde percorre locais de relevância para a Boa Terra, parando para explicar aos caminhantes quais as boas razões para admirar-se aquele determinado pedaço de Bahia.