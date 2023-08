Rio de Contas faz primeiro festival literário e artístico

Uma das mais belas e importantes cidades baianas, do ponto de vista de seu relevo histórico e pioneirismo, é a nova integrante das promotoras de festivais, um hábito saudável disseminado na Bahia como forma de destacar os talentos em literatura e artes.

Rio de Contas prepara a estreia em festival literário e artístico, o Fliarc, destacando, além da literatura e de expressões das mais diversas linguagens artísticas, a música – arte mais sublime – e rodas de conversa.

O tema refere a longevidade de um município tricentenário: “Rio de Contas: resistência e memórias no bicentenário da independência do Brasil na Bahia”, reunindo aspectos históricos à força das manifestações culturais variadas.

O lançamento oficial da programação está previsto para o próximo dia 11, em encontro no Club Rio Contense, reunindo representantes de instituições da sociedade civil.

A organizadora do festival, Nádia Campos, destacou a importância de homenagear o membro da Academia de Letras da Bahia, professor honoris causa da Ufba, Juarez Paraíso.

Rio-contense nascido no distrito de Arapiranga, o escultor, pintor e desenhista está chegando aos 90 anos de vida dedicada principalmente às artes, tornando-se referência de talento e disciplina.

– É uma justa homenagem, ele sempre se posicionou de forma democrática dentro do seu percurso, na sua vida artística e nas suas obras – afirma Nádia Campos. Outros quatro artistas da região terão homenagens póstumas: a ativista política, Maria Brandão, o maestro, Esaú Pinto, a escritora, Esther Trindade e o artista, Zofir Brasil.

A estimativa é de mais de 20 mil visitantes durante os quatro dias do 1º Festival Literário e Artístico de Rio de Contas, programado para o período entre 19 e 22 de outubro.

Craque Cidadão

O projeto Craque Cidadão, desenvolvido pelo professor Edmilson Minho, está com inscrições abertas para treinos diários de futebol, no campo do Vale das Pedrinhas, às terças e sextas-feiras. O objetivo é promover, por meio do esporte mais popular e acessível, o conhecimento de valores desportivos, esquecidos devido ao impacto da hegemonia da lógica de mercado, visando negócios para empresários. O debate constante visa a construção de uma ética como principal resultado, recuperando na prática do futebol a sua primordial razão de ser, aliando-se à educação, como formador de nova geração de cidadãos.

POUCAS & BOAS

‘Os Desafios da Lei Maria da Penha no Território Litoral Sul da Bahia’ é o tema da audiência pública que movimenta hoje o Plenário Raymundo Lima da Câmara Municipal de Vereadores de Itabuna, no sul do Estado. Com início marcado para as 17h30, a promoção do evento é da rede Feminista Crystiane, com apoio da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS). A audiência faz parte da programação ‘Agosto Lilás’, que tem como foco alertar a população sobre a importância do enfrentamento deste problema social através de denúncias.

Em Barreiras acontece hoje o ‘Sebrae Unbox - Mídia e Empreendedorismo fora da Caixa’ com palestra da professora e jornalista Thaic Carvalho. Previsto para às 18h30 no auditório do Hotel Morubixaba, o evento gratuito é voltado para profissionais de imprensa, comunicadores e formadores de opinião. No interior baiano o projeto já passou por Jacobina, Juazeiro e Teixeira de Freitas.

A 10ª edição da Operação Safra foi aprovada em assembleia realizada na sede da Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) e deve ter início no mês de outubro, com alcance em 11 municípios do extremo oeste do Estado. A iniciativa é resultado de parceria entre os produtores, através das associações de classe com o governo do estado através da Polícia Militar e da Adab (Agência de Defesa Agropecuária da Bahia). A Operação Safra visa reforçar a segurança nas fazendas de agropecuária e nas estradas por onde chegam insumos e é escoada a produção regional.