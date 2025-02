Santa Casa cachoeirana autorizada a cirurgias

Primeira jornada de cirurgias eletivas foi anunciada ontem pelo provedor da Santa Casa - Foto: Divulgação | Sesab

O Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia credenciaram o Centro Cirúrgico da Santa Casa de Cachoeira, a Cidade Heróica, para proceder mil cirurgias eletivas especiais neste ano de 2025.

A primeira jornada de cirurgias eletivas foi anunciada ontem pelo provedor da Santa Casa, Luiz Antônio Costa Araújo, para o período entre os dias 10 e 15 de fevereiro.

Além das mil cirurgias eletivas – precisamente 1.008 -. estão previstas mais 600 de média complexidade, perfazendo uma média de 130 procedimentos por mês.

Foram credenciadas as cirurgias de histerectomia (remoção do útero), vesícula, miomectomia (extração de mioma uterino), hernioplastia (tratamento e hérnia), colecistectomia (remoção da vesícula biliar, próxima ao rígado) e laqueadura para evitar gravidez.

Também constam na relação autorizada a postectomia (excesso de pele na cobertura da glande do pênis, a popularmente conhecida “fimose”) e a cistectomia, remoção da bexiga.

Novas especialidades – Segundo o provedor Luiz Antônio Costa Araújo, em breve a Santa Casa deverá conquistar o credenciamento para outras especialidades cirúrgicas.

Os primeiros pacientes são indicados pelo Hospital São João de Deus, passando por orientação da equipe de enfermagem da Policlínica da Santa Casa, antes das cirurgias, a cargo da dupla Jerônimo Ferri e anestesista Davi Sereno, responsáveis por 1.500 operações.

A Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira é um dos primeiros hospitais do Brasil, criado com o consentimento de Dom José I, rei de Portugal.

"Só deu tempo de Lucas me dizer: 'a imigração me pegou’. (...) Estava todo mundo com o mesmo pensamento: pega criminosos, gente que deve à Justiça, vai para deportação e é isso. Mas não".

Suyanne Amaral, esposa do brasileiro Lucas Amaral, detido em uma blitz, nos EUA, em entrevista à CNN

Otimismo com a economia

As medidas econômicas resultantes no recorde histórico de empregos gerados com carteira assinada estão entre as boas razões do otimismo em relação ao desempenho da economia brasileira em 2025. Pesquisa realizada pelo Sebrae aponta para esta tendência numa proporção de sete entre dez empreendedores baianos. O levantamento Propósito dos Pequenos Negócios Baianos para 2025, divulgado no último dia de janeiro, reflete o sentimento de confiança, apesar de toda a ideologia negativa gerada por exageros nas divulgações de conteúdo sobre inflação e elevação das taxas de juros, entre outras pautas de repetição com tintas de publicidade.

POUCAS & BOAS

A tradicional Festa de Iemanjá em Arraial d’Ajuda, Porto Seguro, começa às 14h de hoje em uma realização do Ilê Axé de Xapanã e concentração na praça São Brás, com cantos para os Orixás ao som dos atabaques. Depois de uma caminhada até a praia dos Pescadores, as oferendas serão entregues como parte das homenagens à rainha das águas. Com apoio da Prefeitura, o evento valoriza as raízes afro-brasileiras e promete emocionar moradores e turistas. A programação será encerrada com show, às 21h.

Em Barreiras, os devotos participam hoje da Festa de Oxum e Iemanjá, com programação que começa às 6h com alvorada festiva. A concentração dos terreiros começa às 15h no cais do rio Grande e o cortejo fluvial será às 17, com Roda de Gira às 18h, na praça Landulfo Alves. Em seguida acontece a programação cultural com apresentações de diversos grupos e a Banda 26 de Maio. Um show com Bosco Fernandes, encerra a programação, a partir das 20h30. A prefeitura orienta aos filhos e filhas de santo a preservarem o rio através de presentes biodegradáveis.

A festa do padroeiro dos garimpeiros de Lençóis, Senhor dos Passos, termina hoje com missa campal solene às 10h, presidida por Dom Sergio da Rocha, Cardeal Primaz do Brasil. A tradicional procissão começa às 14h e percorre as principais ruas da cidade. Ao final, acontece a bênção do Santíssimo Sacramento, encerrando os festejos deste ano, que foram abertos com a lavagem das escadarias da igreja e contou com a novena preparatória.