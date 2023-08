Sebrae abre vagas de R$ 5 mil mensais

Atuar no acompanhamento e orientação em processos inovadores implementados em empresas baianas é o trabalho desenvolvido por agentes de produtividade, a partir de contratação pelo Sebrae-Bahia.

São oito vagas distribuídas por Salvador; Paulo Afonso e Juazeiro, no norte do Estado; Candeias, região metropolitana; e o município de Alagoinhas, a 108 quilômetros da capital.

As inscrições, mediante pagamento de boleto de R$ 60, são aceitas pela internet, até dia 10 de agosto, a fim de concorrerem às oito primeiras vagas para prestação de serviço durante nove meses.

De outubro deste ano a junho de 2024, os contratos vão garantir o pagamento de uma bolsa mensal no valor de R$ 5 mil, mas é preciso prestar bem atenção antes de inscrever-se pois a taxa recolhida não terá devolução.

– O agente vai identificar o problema da empresa, indicar soluções que podem ser empregadas, construir um plano de ação, juntamente com a empresa, e desenvolver o protótipo para ser validado em cima desse problema e dessa solução – explica Elton Rodrigues da Silva, analista técnico e gestor do Programa de Produtividade.

Para tornar-se um agente local de inovação, é preciso ter conquistado diploma de graduação em administração, ciência da computação, contábeis, design, economia, engenharias ou sistema da informação.

Também se exige experiência comprovada no ofício indicado, valendo atividades em consultoria, administrativa, atendimento ou vendas, sem qualquer restrição para faixa etária.

Os novos agentes seguirão metodologia específica do projeto, prevista a realização de nove etapas com as empresas, durante um período máximo de até seis meses.

Frente ampla do candomblé

Uma frente ampla de terreiros de candomblé e centros de umbanda para combater o racismo religioso estará reunida no 1º Xirê de Rua, no próximo dia 16, na pracinha da Igreja de São Roque e São Lázaro. Trata-se do dia da festa dos santos católicos unidos a Obaluaê na busca das curas e da prevenção de doenças, incluindo a enfermidade mental do preconceito a acometer adeptas de crenças fanatizadas por ódio ao divergente. Com apoio do terreiro Quingoma, de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, onde pontifica mãe Antonieta d’Osum, o 1º Xirê de Rua já confirmou presenças de representantes de diversas variáveis do culto afrobaiano.

POUCAS & BOAS



Com a inauguração da escola Municipal Professora Angelina Rodrigues do Nascimento às 8h da manhã de hoje, o município de Mata de São João alcança a marca de 100% das escolas funcionando em tempo integral. A nova unidade educacional está localizada na Praia do Forte, tem 16 salas e toda estrutura para aprendizado, lazer e atividades esportivas e culturais.



Em Lauro de Freitas começa hoje o Mutirão de Renegociação de Dívidas voltado para servidores públicos do município. A iniciativa é uma parceria do município com a Caixa Econômica Federal (CEF), através dos programas ‘Desenrola’ e ‘Tudo em Dia Caixa’. O evento termina amanhã na Unime, com atendimento entre às 9h e 16h. A ação vai possibilitar que o servidor negocie suas dívidas em até 96% para quitação do débito à vista.



A 7ª edição da Festa Literária Internacional do Sertão de Jequié – Felisquié, que acontece de 01 a 03 de setembro, vai celebrar os 80 anos de nascimento do poeta, compositor, ator, produtor e agitador cultural jequieense Waly Salomão. Entre as presenças confirmadas para ocupar diversos espaços culturais da cidade, o poeta, designer e cenógrafo Omar Salomão, filho do homenageado; a escritora, roteirista e jornalista Manoela Sawitzki, o escritor Roberto Martins e a cantora Adriana Calcanhotto. A curadoria do evento é do secretário de Cultura e Turismo de Jequié, Domingos Ailton, que destacou a realização da Felisquié Itinerante nas escolas, para envolvimento dos estudantes na temática, cuja programação teve início no dia 1º de agosto.