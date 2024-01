Sebrae orienta MEI sobre microcrédito | A TARDE

Capital de giro para despesas emergenciais, investimento para aquisição de maquinário ou insumos e a oferta de novos produtos e serviços com infra-estrutura compatível com a demanda, entre outros benefícios.

Seja qual for a necessidade do microempreendedor individual (MEI), o Sebrae-Bahia vem ampliando a orientação a quem precisa conhecer com mais detalhes, os prós e os contras das linhas de microcrédito ofertadas.

O trabalho de mapeamento dos planos disponíveis nos bancos inclui, desde a verificação das vantagens aos riscos de superendividamento, conforme as equipes de assessores, organizadas com orientação direta da superintendência.

- O objetivo é deixar os MEIs a par das diversas opções, visando a escolha da mais recomendável, conforme o perfil do empreendedor, dos fornecedores e de toda a rede, permitindo maior autonomia e segurança para os negócios”, afirmou a interlocutora de acesso a créditos e serviços financeiros, Liliane Rocha.

Segundo Liliane Rocha, entre as linhas de microcrédito, é possível distribuir as condições de contratação entre os bancos grandes e convencionais e a modalidade por aplicativo, atualmente em escalada.

São variadas as oportunidades, como a reunião de MEIs em grupos, nos quais um deles torna-se o avalista para o caso de alguma dificuldade de pagamento de algum dos integrantes da “equipe” de empreendedores.

Uma outra oportunidade, acrescenta a profissional do Sebrae-Bahia, é o crédito gradativo, neste caso, valendo o critério de concessões progressivas, quando se cultiva um relacionamento com a instituição bancária.

