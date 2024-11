Senhor do Bonfim na sétima arte

Senhor do Bonfim - Foto: Divulgação

Representantes dos mais diversos setores da sociedade bonfinense, entre autoridades, educadores, artistas, produtores, mas também o povo das universidades e movimentos sociais de Senhor do Bonfim e municípios vizinhos têm muito a comemorar com a formação de cineastas pela Universidade do Vale do São Francisco (Univasf).

A solenidade de instalação do curso de bacharelado em cinema e audiovisual da Univasf teve como primeiro passo a entrega do projeto pedagógico no encontro realizado no auditório da universidade.

Faz dez anos a luta do Grupo de Pesquisa e Extensão em Artes Cênicas do Semiárido Brasileiro (GruPANO), atuante na coirmã Universidade do Estado da Bahia (Uneb), unida em prol da abertura do curso de cinema por beneficiar toda a região.

Uma interpretação possível da proposta é a perspectiva de formação do artista no Semiárido com a assimilação de conhecimentos relacionados à filosofia moral e aos princípios de "estética", embora a questão da ”beleza” seja um dos últimos debates da espécie – ainda sem resposta.

A mesa receptora do projeto pedagógico contou com as presenças ilustres da vice-reitora da Univasf, professora Lucia Oliveira; o pró-reitor de ensino, Marcelo Ribeiro e o diretor de Arte, Cultura e Ações Comunitárias, presidente da Comissão de Elaboração do Projeto Pedagógico do curso de cinema e audiovisual, Thiê dos Santos.

O novo curso de cinema terá de produzir “conhecimento pautado nas poéticas nacionais e internacionais deste campo de arte”, além de dar maior valor às poéticas e histórias das produções locais, fortalecendo o processo de identidade em meio ao devir incessante, em contexto complexo entendido como condição necessária para o desenvolvimento territorial e da cultura nacional.

Nova obra de Décio Torres

O escritor, crítico literário, pesquisador e membro da Academia de Letras da Bahia, Décio Torres, vai derramar seu conhecimento do seu objeto de pesquisa no mestrado e doutorado, ao falar sobre ‘A literatura no cinema: filme como leitura e tradução’. O encontro está programado para amanhã às 17h, na sede da ALB, Palacete Góes Calmon, no bairro de Nazaré, na pracinha perto de onde se desce para a Rua da Poeira ou Rua da Mangueira. Décio Torres, cadeira 19 da ALB, vai compartilhar exemplos de como a arte fílmica, ao tentar representar o conteúdo de um romance, modifica parte do significado original ipsis litteris, ipsis verbis.

Ação social oftalmológica

Estudantes do Colégio Estadual Rotary, em Itapoan, recebem hoje às 14h30, óculos gratuitos que os auxiliarão no desempenho escolar e na melhoria da qualidade de vida. A entrega das armações já com as lentes foi possível devido a ação social realizada pela Clínica de Olhos Senhor do Bonfim (COSB) em parceria com a Ótica Salvador e a Essilor em etapas que envolveram a triagem, exames de autorrefração e encaminhamento para escolha das armações.