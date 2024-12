Silvana Moura filma “jarê” na Chapada

Ágbára Dúdú é uma série documental ambientada dentro dos terreiros - Foto: Carol Conrado / Ag. A TARDE

O Palácio de Ogum e Caboclo Sete Flecha, terreiro de jarê mais representativo de Lençóis, anunciou a participação no projeto Ágbára Dúdú, com lançamento previsto para o Ano Novo, no Canal Futura, tendo na direção a jornalista e cineasta Silvana Moura, com a produção da Truque Cinema e Vídeo.

O “jarê” como manifestação religiosa assemelhada aos ritos do candomblé, chegou à região com as senhoras africanas nagôs escravizadas, verificando-se um mosaico de distintos cultos.

Ágbára Dúdú é uma série documental ambientada dentro dos terreiros e construída com o protagonismo ou a participação de praticantes de cultos afrobaianos.

Profissionais responsáveis pelo projeto falam de uma “imersão nas culturas e nas religiões afrobrasileiras, lugar de preservação do patrimônio material e imaterial gerado pelo trabalho incansável dos escravizados".

Os documentários vão revelar aspectos da musicalidade própria com batidas diferentes, construção autônoma de atabaques com forte influência indígena.

A ideia é conduzir os conteúdos refletindo sobre memória, apagamento, história, identidade, ancestralidade, decolonialismo, saberes marginalizados, racismo, diversidade, religiosidade, arte negra e outros conceitos debatidos contemporaneamente para introdução aos estudos sobre desigualdade no Brasil.

- Vamos atrás de novas histórias, outros terreiros, personagens diferentes, sem deixar de dar o valor merecido a quem se estabeleceu há tanto tempo a ponto de merecer sair do apagamento”, afirmou Sandoval Amorim, um dos entusiastas do candomblé da Chapada, até por genética, pois é filho do saudoso curador Pedro de Laura.

“Não está demonstrado cabalmente [que Lula poderia ser assassinado no G20]. É importante agir por precaução. Atos preparatórios já são considerados crimes, e a gente não pode pagar para ver”

Andrei Rodrigues, diretor-geral da PF, ao defender prisão de militares acusados de plano contra Lula

Política e História na Ufba

“Teoria Política e História intelectual: diálogos e tensões” é o tema do Seminário Internacional promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, no campus de São Lázaro da Universidade Federal da Bahia, nos dias 12 e 13. O encontro, divulgado pelo professor doutor Paulo Fábio Dantas Neto, tem confirmada a participação de Javier Fernándes Sebastián, da Universidade del País Basco, na mesa de abertura, ao meio-dia do dia 12. Os anfitriões Paulo Fábio, Wendel Cintra, Renato Francisquini e Daniel Peres confirmaram a programação com as visitas da professora Gabriela Nunes Ferreira, da Unifesp, e Christian Lynch, da Uerj.

POUCAS & BOAS

A Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa) realiza hoje a cerimônia de premiação do Concurso Conhecendo o Agro 2024, na nova sede da entidade, em Luís Eduardo Magalhães. Com início às 10h, participam estudantes, professores e secretários de educação de 94 escolas de 12 municípios da região Oeste, destacando os trabalhos desenvolvidos ao longo do ano com desenhos, cordéis e peças artesanais. Criado em 2019, o programa que em 2024 tem por tema ‘O Presente da Transformação’, já alcançou 128 mil estudantes, 3,5 mil professores e 265 escolas.

O espetáculo ‘Auto da Barca do Rio das Lágrimas de Irati’ será apresentado hoje no Vaporzinho, Orla 2 da cidade de Juazeiro, a partir das 17h em sessão especial para alunos de escolas públicas da região. A remontagem da década de 1980, é resultado do projeto Releituras Cênicas desenvolvido entre setembro e novembro, com atividades artísticas e culturais no Vale do São Francisco. Contemplado nos Editais da Lei Paulo Gustavo Bahia (PGBA), a sessão dirigida ao público em geral terá início às 20h, no mesmo local.

A conquista do Prêmio Jatobá PR 2024 pela agência baiana Darana RP ainda repercute no Estado. Na categoria ‘Evento de Comunicação’, a equipe baiana ganhou com o case 'Código M'. A 8ª edição do evento bateu o recorde de inscrições com agências de todas as regiões do país. Dos 336 cases inscritos, 172 se classificaram para a grande final. Também teve destaque na premiação nacional, a Salvador Bahia Airport, com um trabalho envolvendo experiência de viagem para pessoas no espectro autista.