Simpósio virtual debate direitos | A TARDE

Estimular a reflexão crítica sobre questões atuais e relevantes para a sociedade é o principal objetivo anunciado pelos organizadores da mais nova edição da Semana Jurídica, atividade gratuita e franqueada ao público.

Atraindo não só estudantes mas também advogados na ativa, a oportunidade é preciosa e rara pelo fato de a filosofia do direito habitualmente ser rebaixada a uma disciplina como outra qualquer dos cursos.

A proposta do curso de direito da Unijorge, prevista para o período entre 30 de outubro e 1 de novembro, terá como eixo temático “Dignidade, inclusão e diversidade: aplicação dos direitos humanos em perspectiva interdisciplinar”.

A programação completa do encontro realizado apenas em ambiente digital abriu inscrições gratuitas no mesmo endereço no qual será realizado o debate: https://eventos.unijorge.edu.br/semanajuridica232/.

A ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edilene Lobo, confirmou presença, junto à advogada Marcelise Azevedo e o professor doutor Manuel Gaspar da Silva Lisboa, este na condição de palestrante.

Segundo a professora Cínzia Barreto de Carvalho, coordenadora do simpósio, a criação destes espaços de debate contribui no processo formativo pela troca de saberes e análise de manifestações sociais e jurídicas.

- O ambiente acadêmico precisa proporcionar à sua comunidade possibilidades de conhecimento, com escuta ativa e análise de dados. E neste evento o tema da dignidade humana estará em primeiro plano”, destacou a professora.

Para Cínzia, a ação formativa tem por pressuposto incondicional o cuidado com as perspectivas de inclusão, diversidade e reconhecimento da universalidade dos direitos humanos.

Dia da Terapia Ocupacional

A maior divulgação do perfil relevante do terapeuta ocupacional é uma das missões às quais se propõe o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7ª. Região – Bahia (Crefito-7), ao comemorar amanhã, dia 27, o Dia Mundial da Terapia Ocupacional, uma das profissões mais novas, a “caçula” na área da saúde. Segundo a vice-presidente do Crefito-7, terapeuta ocupacional Glícia da Silveira, a nova regulamentação do ofício tramitando no Congresso, será um marco para a profissão, que cresceu muito, tanto no campo da saúde, como no de contextos sociais, obtendo expressiva autonomia acadêmica e científica.