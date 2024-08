Sistema de ônibus tem plano revisto

- Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Gestores de mobilidade pública, usuários dos sistemas de transporte coletivo e a cidadania engajada de um modo geral terão como fazer escolhas com maior segurança de acerto em questões relacionadas aos ônibus, após a revisão do Plano Diretor do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado da Bahia, a ser apresentado hoje.

O resultado do trabalho, a partir de estudos realizados sob a responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra) pode refletir os interesses de grupos sociais nem sempre complementares, tornando-se conflituosos devido a interpretações distintas,

Para além da apresentação presencial das novas diretrizes, no auditório da Seinfra, no Centro Administrativo, o valor transparência alcança também a dimensão digital, devido ao acesso aos dados confiáveis pelo endereço www.infraestrutura.ba.gov.br.

Chega a 1.100 o número de linhas em operação no sistema intermunicipal, mas a partir da audiência pública de hoje será possível pensar sugestões de fusão ou realinhamento de rotas, cabendo olhar com o objetivo de beneficiar quem paga os bilhetes, sem deixar de acolher as demandas de investidores.

De acordo com a voz oficial das autoridades estaduais, o desenvolvimento econômico, aliado à pavimentação de rodovias, alterou o cenário de forma tal a ponto de tornar necessária a revisão do plano elaborado há 10 anos.

Também as mudanças decorrentes dos padrões de sociabilidade imprescindíveis para o enfrentamento dos efeitos da Covid-19 teriam alterado o desenho previsto no plano para a mobilidade entre os 417 municípios distribuídos em 27 territórios de identidade.

94 anos da ABI

Os 94 anos de uma das instituições mais representativas da sociedade civil serão comemorados hoje, quando a Associação Bahiana de Imprensa convida para o recital de Paulo Gondim, dentro da Série Lunar. O pianista traz ao auditório da ABI o improviso característico do jazz para deleite de jornalistas, convidados e cidadãos em geral interessados em apreciar as misturas da arte mais sublime - a música. O professor Paulo Gondim será acompanhado por seus filhos Teca Gondim, pianista e vice-diretora da Escola de Música da Ufba, e Luis Pita Gondim (flautista); e por seu genro Tota Portela, flautista da Orquestra Sinfônica da Bahia e professor.