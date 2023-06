Supermercados definem feira

“Inovação transformando o varejo” é o tema da 12a. edição da SuperBahia 2023 - Feira de Convenções Baiana de supermercados, atacados e distribuidores, tida como a maior do gênero nas regiões Norte e Nordeste.

Um dos eixos dos debates é identificar se há algum método mais razoável para aplicar novas tecnologias a pequenos empreendimentos de forma a gerar bons negócios para produtores, fornecedores, comerciantes e clientes.

Segundo os divulgadores, espera-se um total de 150 representantes de empresas nacionais e do exterior, de 11 a 13 de julho, no Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio, perto de onde se empina arraia.

– Este ano, estamos preparando um evento sem precedentes, repleto de oportunidades para impulsionar os negócios e fortalecer a indústria alimentícia regional – afirmou o superintendente da Associação Brasileira de Supermercados (Abase), Mauro Rocha, um dos principais organizadores do encontro.

Segundo Mauro Rocha, a feira é o ponto de encontro ideal para os principais sujeitos sociais do varejo de alimentos, reunidos em um espaço apropriado para o trabalho de compra e venda, alem da produção de conhecimento.

Entusiastas das novas tecnologias, como grande parte da humanidade com acesso à internet, os inscritos esperam para esta edição novidades relacionadas à badaladissima geringonça do momento, a "inteligência artificial".

Na edição mais recente da SuperBahia, os destaques foram o robô-drone, capaz de auxiliar na reposição do estoque e maximização de lucros, reduzindo mão de obra evitável, além do caminhão do futuro, movido 100% a eletricidade.

Vagas abertas no Pronatec

Encontram-se abertas, até dia 19, as inscrições para preenchimento de 960 vagas de cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

Os interessados podem inscrever-se pelo site da Secretaria de Educação do Estado (SEC) visando concorrer ao processo simplificado de seleção e matricula dos novos estudantes.

Os cursos de formação inicial e continuada contemplam cotas do projeto Qualifica Mais Emprega Mais e na modalidade do ensino presencial, conforme edital publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).