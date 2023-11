Surdos e indústria em rota de colisão | A TARDE

Enquanto lutam os surdos para ampliar a inclusão social por meio do ensino obrigatório da Linguagem Brasileira de Sinais (Libras) nos cursos superiores, entre outras estratégias, as novas tecnologias avançam na oferta de equipamentos de audição.

Agora é a vez de uma empresa de capital 100% baiano investir R$ 20 milhões em reabilitação da saúde auditiva via uso de mecanismos capazes de obter resultados de excelência para quem já não tem ou mesmo nunca teve a chance de escutar.

Trata-se da empresa Smart Audius, ao adquirir a representação da Widex Aparelhos Auditivos, conhecida no mercado por supostamente oferecer um serviço de alta capacidade técnica, com boa aceitação no mercado dos aparelhos auditivos.

São 10 milhões ou pouco menos de 5% da população brasileira sem ouvir bem, enquanto uma estimativa da Sociedade Brasileira de Otologia projeta uma proporção de um a cada seis adultos portadores de algum grau de deficiência auditiva.

A escalada da longevidade, devido aos avanços da medicina e dos fármacos, tem ampliado a importância do acolhimento ao surdo, embora a divergência de métodos leve a antagonismos capazes de contrapor os campos da política pública e do livre comércio.

A indústria faz ouvidos moucos aos pedidos em Libras, pois os surdos organizados em associações cada vez mais participativas (embora semissilenciosas) exigem dos governos em todos os âmbitos apoio para o ensino da linguagem visando ao convívio autônomo.

Já as empresas, com seus equipamentos de última geração, vêm instigando o desejo de ouvir por parte dos portadores, como é o caso dos chamados “implantes cocleares”, produzidos na Áustria.

Contadores debatem normas

A laboriosa categoria dos contabilistas tem hoje a oportunidade de atualizar a potência do conhecimento desta ciência humana – embora mexa com números –, a contabilidade. A roda de conversa com a advogada Amanda Mesquita, professora e especialista em registro de empresa, vai juntar profissionais no auditório do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) das 14 às 18. O compromisso é o de debater, de compartilhar e de desenvolver ideias sobre a nova instrução normativa número 81, com a finalidade de consolidar e facilitar o entendimento das normas referentes à regularização de sociedades empresariais.

POUCAS & BOAS

‘Educação Ambiental: o que a escola pode fazer diante da crise climática?’ é o tema do evento virtual que acontece hoje a partir das 19h. Participam a coordenadora-geral de Educação Ambiental para Diversidade e Sustentabilidade do Ministério da Educação (MEC), Rita Silvana e a coordenadora do programa de Educação do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden Educação/MCTI). O 4º Ciclo de Debates sobre Educação promovido pelo Instituto Chapada de Educação e Pesquisa (Icep), com parceria da Bracell Social e outras entidades, terá mediação do diretor-executivo do instituto, Fernando Rossetti e transmissão pelo canal do YouTube: www.youtube.com/institutochapada

A edição 2023 do Festival de Violeiros de Feira de Santana movimenta hoje o Teatro do Centro Universitário de Cultura e Arte (Cuca) da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), que realiza o evento em parceria com a Associação dos Violeiros e Trovadores da Bahia (AVTB). A importância do repente foi reafirmada em 2021, quando a manifestação foi reconhecida como Patrimônio Imaterial Cultural do Brasil. Com entrada franca a programação tem início às 19h e contará com desafio de repente com cinco duplas de diferentes lugares do Nordeste.

Em Santo Estevão acontece hoje a palestra ‘Colhendo Oportunidades no campo: venda para os órgãos públicos’, a partir das 8h30, no auditório da Escola Marielza Silva Costa. Com acesso gratuito, o evento focado nos produtores rurais é organizado pelo Sebrae e a prefeitura local.