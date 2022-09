Tá difícil de entender

Em uma das recentes edições da Coluna “O Carrasco”, noticiou-se “que o setor de RH da Corte estaria pensando em autorizar a contratação de um ventríloquo que fale português para ajudar a entender os votos proferidos pelo juiz Pedro Godinho”. Na sessão plenária do TRE desta segunda-feira, 12, o constrangimento foi absurdo. Instado a desempatar um julgamento de representação eleitoral envolvendo um partido da coligação de Acm Neto contra o PSD, que estava em 3 a 3, o juiz Pedro Godinho em mais um posicionamento confuso, disse que pedia vênia ao relator para acompanhar o MPE e o desembargador Roberto Maynard Frank. Risadas à parte no momento, o voto de Frank era antagônico ao parecer do MPE, daí que ao ser indagado para esclarecer o que de fato estaria decidindo, o confuso Godinho, constrangido, pediu vistas. Óbvio que depois da pesca que vai receber de sua “assessoria”, irá votar como sempre vem fazendo: a favor do grupo político de ACM Neto. Afinal de contas não se pode desatender o íntimo amigo que o próprio Godinho convidou para sentar-se na Mesa Solene de sua posse. Não custa também relembrar que, segundo denúncia feita pelo vereador Carlos Muniz, a madrasta de Godinho exerce cargo de confiança na prefeitura de Salvador, governada por quem? Bruno Reis, do União Brasil, partido ao qual seu pai é filiadíssimo. É só esperar.

Entendedores entenderão

Imagina a parte em um processo pedir para garantir o juízo com uma caução real e o juiz, de ofício, indeferir essa pretensão mais segura e ordenar que a garantia fosse feita através de caução meramente fidejussória? É disso mesmo que estamos a falar. Pedro Godinho, da 8ª Vara da Fazenda Pública, numa de suas passagens pela 5ª Vara de mesma especialidade, optou, sabe-se lá por qual razão, por deferir o pedido de levantamento de vultosa quantia em favor da parte que ofertou em caução um terreno, exigindo-lhe apenas uma mera nota fiscal. Aceitar que é uma nota promissória é mais seguro do que um imóvel é coisa que só só vê na Bahia.

O desespero humano, como parte integrante do complexo desafio de existir, pode levar à escolha por tirar a própria vida, a fim de eliminar a angústia, tema da V Edição da Campanha de Prevenção ao Suicídio em Cachoeira.

A cidade-heroica, baluarte do Recôncavo baiano, é a sede do movimento a ser desenvolvido nos próximos três dias, de hoje, a quinta-feira, tendo como protagonista a Câmara Municipal.

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), uma das 18 inauguradas no Brasil entre 2003 e 2015, representando recorde histórico, está na parceria pela preservação da vida.

Aberto a todas e todos as interessadas, o encontro será misto, com atividades nos gêneros presencial e híbrido, incluindo mesas, rodas de conversas e conferências.

A campanha será declarada aberta hoje, 9 horas, na Câmara Municipal com um debate sobre ‘saúde mental e o acesso à rede de atenção básica', reunindo médicos e pesquisadores.

Estão confirmados os nomes de Isnaldo Cordeiro, do professor e coordenador da campanha Antônio Mateus, da professora Silvia Pereira e da psicóloga clínica Julinda Maria.

A iniciativa do evento é de suma importância à faixa etária que atravessa o perfil do estudante universitário, já que, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) o suicídio é a segunda principal causa de morte entre as pessoas com idade entre 15 e 29 anos.

As inscrições podem ser feitas pelo e-mail [email protected] e para acompanhar ao vivo toda a programação virtual basta acessar os canais oficiais Facebook e Youtube: /camaradacachoeira e Canal TV UFRB.

Acessibilidade e inclusão

O VII Seminário do Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais do Instituto Federal da Bahia em Barreiras (Napne) começa hoje com a Roda de Conversa ‘Desafios e possibilidades nas práticas educacionais inclusivas’.

Realizado anualmente, tem como tema em 2022 ‘Acessibilidade e Inclusão na Prática’. O evento visa estimular reflexões e ações desde os aspectos educacionais aos socioemocionais, focando a formação do pensamento crítico dos docentes, discentes e demais envolvidos em todo o processo de ensino-aprendizagem.

Com a participação da Associação dos Amigos dos Autistas (AMA) de Barreiras e cidades circunvizinhas, o evento termina amanhã.

CRP em Guanambi

O Conselho Regional de Psicologia da Bahia (CRP-03) promove hoje, em Guanambi, um evento com o tema “O Conselho nas IES: Os espaços de formação e a interface com o futuro profissional”. A atividade acontece no Centro Universitário UniFG, das 9h às 16h, no auditório do campus São Sebastião. Os interessados em participar podem se inscrever gratuitamente através do link: https://bityli.com/fDnZfYE. O evento faz parte de um projeto do CRP-03 que visa aproximar o Conselho da formação dos futuros profissionais

POUCAS & BOAS

- Em Porto Seguro começa hoje a 5ª edição do Festival de Cinema de Trancoso, a partir das 18h, no Teatro L’Ocittane. A programação oficial prossegue até o dia 17 de setembro, com momentos de debates e reflexão. Entre 21 e 24 de setembro os melhores filmes com temática ambiental e indígena serão apresentados e exibidos nas escolas em Caraíva e Nova Caraíva, na aldeia indígena de Xandó. No dia 28 de setembro a programação será na escola de Itaporanga.

- A biblioteca da Fundação Aleixo Belov será aberta hoje para consultas mediante cadastro com RG na entrada. Mais de 400 obras sobre a temática do mar e literatura em geral de autores nacionais e internacionais estão disponíveis no espaço situado no Santo Antônio Além do Carmo. O acesso será de terça a sexta-feira, das 13h às 17h. O local oferece também cursos gratuitos de informática e xadrez para adolescentes e adultos como estímulo à educação e cultura de Salvador.