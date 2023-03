Teatro apresenta xirês das yabás

As manifestações culturais representativas da religião animista de origem africana podem ajudar a reduzir a intolerância no convívio com outras propostas de credo, como na experiência do "culto às yabás", presente na agenda do Teatro Gamboa.

Orixás ou voduns femininas no culto do candomblé, as yabás são chamadas a manifestar-se à cantora, compositora e instrumentista baiana Vanessa Mello, em formatos híbrido, hoje, e presencial, amanhã.

O repertório convida os fãs das culturas africanas, mesmo quem não for filho de yabá (as mais conhecidas são Yemanjá, Iansã, Oxum e Obá): Vanessa faz uma releitura de cantigas de chamamento às encantadas (xirê) dos anos 1940.

O material foi registrado inicialmente pelo linguista afro-americano Lorenzo Turner, em corajosa visita aos terreiros num período no qual a polícia “varejava” (invadia) terreiros e as reportagens apoiavam a violência contra os supostos “feiticeiros”, como eram nomeados os praticantes da religião, rebaixados à condição-fraude de "bandidos" para baixo.

No domingo, é a vez de uma nova edição do Festival Abissal, com a apresentação do DJ Marroquino na antessala do teatro, localizado na... Gamboa, ladeira adjacente ao Largo dos Aflitos, sem chance de errar o endereço.

A tabelinha presencial-digital segue na segunda, em lançamento de novo episódio do Mesa de Bar Podcast, com o debate sobre o tema saúde mental e internet, tendo a participação do psicanalista Marcelo Veras.

Quem se sentiu atraído pela programação e não teve oportunidade de contemplar toda a curiosidade, pode se abastecer no https://www.teatrogamboaonline.com.br/ ou no Whatsapp 71 98631-3925.

Skate em ação em Lauro

O evento de skate ‘The Best in Action’ começa hoje no Ginásio de Esportes em Lauro de Freitas, com a confirmação de diversos nomes do esporte no Brasil. Aberta a todas as modalidades, a categoria Open terá premiação de R$ 10 mil, e para a melhor manobra o prêmio será de R$ 3 mil, dividido entre as categorias mirim, iniciante, feminino, amador e master. A organização é do Projeto Skate em Ação, Agência Dois Criativos e Instituto Opará, com apoio na estrutura e logística das secretarias de Esportes e Cultura do município. A programação que prossegue até domingo terá exposição de artesanato e produtos de skate, bem como shows a partir de amanhã.

Aproximação duvidosa ou “interesseira”?

Algo no mínimo curioso está por trás dos encontros do deputado federal Félix Mendonça (PDT) com o secretário especial do Programa de Parcerias de Investimentos da Casa Civil da Presidência da República, Marcus Cavalcanti, em Brasilia.

Segundo fontes de A TARDE, Mendonça busca se aproximar do Governo da Bahia com a intenção de ter Cavalcanti no Conselho de Administração da Embasa. O motivo? Proteção para a sua empresa, a Ankara.

Como integrante do Conselho de Administração da Embasa, Cavalcanti estaria assim, à disposição para defender os interesses dele e do deputado, o que, diretamente, seria ir em defesa de interesses da própria Ankara.

É bom lembrar que a Ankara é uma empresa de Engenharia, responsável por obras de Infraestrutura e Saneamento, Edificações, Conservação e Restauro. Ou seja, tudo a ver com a área de atuação da pasta que Cavalcanti comandava no Governo da Bahia, a Seinfra.

O estranho é o deputado Félix Mendonça querer se aproximar de uma peça ligada ao governo estadual, já que, durante as eleições, o parlamentar não seguiu a orientação nacional do PDT e declarou apoio ao candidato adversário de Jerônimo Rodrigues (PT).

Importância da mulher

‘A importância da mulher na nossa região’ é o tema da roda de conversa que reúne hoje seis mulheres atuantes em diversas áreas no oeste da Bahia. Entre elas Maria Anália Miranda, Érika Seixas, Fernanda Simões, Vanessa da Silva e Jancileide dos Santos. A mediação será da ativista Berê Brasil. Com início às 10h, o evento virtual é organizado pelo Consórcio Multifinalitário do Oeste da Bahia (Consid) e o projeto Vozes.