Tecnossoberania em Praia do Forte

Será de 25 a 27, de terça a sexta da semana que entra, em Praia do Forte, a edição 2026 do Workshop RNP (WRNP), um dos principais encontros de tecnologia, destacando computação gráfica e inteligência artificial.

O encontro de número 27 é promovido pelas instituições digitais articuladas na Rede Nacional de Ensino e Pesquisa em formato anfíbio (virtual e presencial), com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento das ciências da computação.

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O WRNP contará com painéis voltados a temas estratégicos, a exemplo de “Soberania Digital: Ilusão Periférica ou Projeto Nacional?”, reunindo representantes da academia, do governo e operadores de infraestrutura para discutir a autonomia tecnológica. Como é compreensível ocorrer em ambientes de difusão de conhecimento, a divulgação de alguns nomes e não de outros ajuda a criar forte expectativa nos dias anteriores às apresentações.

Palestrantes Confirmados:

Valéria Loureiro (Campus Integrado de Manufatura e Tecnologia - Senai Cimatec): Representando a Bahia, abordará as tecnologias quânticas relacionadas à capacidade e aos limites de influenciar na produção de realidades.

Paulo Nobre (Especialista em clima): Trará contribuições para o uso de IA na previsão de ocorrências, com boas chances de ajudar a salvar vidas e proteger as cidades.

Daniela Brauner (Pesquisadora): Vai debater o controle dos efeitos da IA sobre o ensino e os métodos conhecidos de coleta e armazenamento de dados, com destaque para a confiabilidade e checagem de dados sugeridos pelos algoritmos.

“Caminhada dos Amigos”

Caminhar pela Salvador profunda e valorizar a convergência do Maciel de Baixo com o Maciel de Cima é o coração da 3ª Caminhada dos Amigos, que ocorre em 7 de junho. Organizado por Gilmar Duas Cor, o ato homenageia moradores emblemáticos e celebra um território historicamente discriminado, mas marcado pela resistência e conquista de cidadania.

Com concentração às 7h no Largo do Santo Antônio e chegada no Largo Quincas Berro D'Água, o povo do Pelô ocupará as ruas com arte e memória, desaguando em shows de Olodum, Thiago Carvalho, Catadinho do Samba e convidados. Uma celebração da união e da história do Centro Antigo.

POUCAS & BOAS

Feira Agropecuária em Morro do Chapéu: A edição 2026 da Feira Agropecuária e Agricultura Familiar de Morro do Chapéu termina hoje no Parque de Exposições do município, com o encerramento da vaquejada aberta ontem, que conta com a participação de vaqueiros de diferentes regiões do Brasil. Com exposição de carros antigos, shows musicais, além de empresas do ramo agropecuário, agroindústrias e comércio em geral, a abertura oficial aconteceu na sexta-feira. O evento é uma realização da prefeitura local.

Oficina de desenho em Itabuna: Em Itabuna serão encerradas amanhã as inscrições para a oficina Desenho Ilustre-Ação: Oficina de Traço Livre e Narrativa Gráfica. Voltado para desenhistas iniciantes, o projeto terá lugar no Centro de Cultura Adonias Filho, sempre às segundas-feiras entre junho e julho, abordando os principais fundamentos do desenho. A oficina será ministrada pelo artista grapiúna Sebáh, especialista em Artes Visuais e mestre em Cultura e Sociedade pela UFBA. No encerramento, os alunos receberão certificado, kit de desenho e terão seus trabalhos publicados em um e-book do projeto.

Expansão do VLT de Salvador: A apresentação do projeto que prevê a implantação do VLT de Salvador até Alagoinhas ainda repercute entre a população da cidade. A temática foi debatida no encontro ‘Trilhos do Desenvolvimento – Mobilidade e Integração Regional’, realizado durante a semana pela Sedur-BA em parceria com a Companhia de Transportes do Estado. A estimativa é que o projeto executivo fique pronto em 2027. Saindo de Calçada (SSA), o trajeto deve passar por Simões Filho, Camaçari, Dias d’Ávila, Mata de São João, Pojuca e Catu. Em outra etapa, irá até Juazeiro.