Terço dos Homens canta para Antônio

A comunidade religiosa dos bairros do Imbuí, Saboeiro, Boca do Rio e adjacências, incluindo as ocupações, como as do Bate-Facho e Curralinho, estará representada hoje, 19 horas, pelos devotos de Santo Antônio.

O encontro é organizado pelo grupo Terço dos Homens, criado no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, igreja mais frequentada nesta região da cidade onde será realizado o ato de fé, na Avenida Jorge Amado.

A novidade da devoção a Antônio no Imbuí é o fato de todas as manifestações de louvor serem cantadas, como nos municípios do interior e distritos da zona rural, transmitindo-se as letras gerações após gerações.

Segundo um dos devotos mais animados e principal divulgador do Terço dos Homens, Jailton Neiva, haverá sorteio de uma bela imagem com motivos sacros, mediante pagamento de 5 reais por aposta na rifa.

O mutirão da fé inclui as mulheres, em outros encontros, como o Terço das Rosas, seguindo orientação do Papa Francisco, a de buscar evangelizar ou convencer mais pessoas a aderir à Igreja.

Convivência - Embora a igreja do Imbuí seja frequentada predominantemente por católicos, a nova orientação do Vaticano vem permitindo a amizade e a participação de adeptos de outros credos e até agnósticos atraídos pela inusitada manifestação cultural do Terço cantado, muito raro em grandes centros.

Mantém-se também alinhados os católicos com os princípios civilizatórios, em combate incessante à produção de mentiras pela internet e a favor da inclusão social, no sentido de difundir os ensinamentos verdadeiros de Jesus Cristo.

“Se tiver aí, no decorrer das investigações, motivos para convocar Bolsonaro ou quem quer que seja, tudo bem. Mas começando a CPI, eu não conheço razão para convocar o ex-presidente da República”

Artur maia,presidente da CPI do 8/1, sobre as investigações que serão conduzidas por ele na comissão

Luta contra PL anti-indígena

Um ato pela vida e em defesa dos territórios indígenas, de acordo com a Constituição Federal, vai reunir ativistas, cidadãs e cidadãos defensores dos princípios de bom convívio e respeito aos povos originários. A concentração está prevista para a Praça Tomé de Souza, 11 da manhã de hoje, em frente à Câmara dos Vereadores, com expectativa de participação de representantes de pelo menos 50 entidades da sociedade civil. Os organizadores do “Salvador é indígena” estão indignados com a ameaça de passar no Congresso o projeto de lei 490, definindo como válidas apenas as demarcações de terras ocupadas por indígenas até 1988.

POUCAS & BOAS

- ‘Trabalho infantil não é brinquedo’ é o tema da campanha que está em andamento na cidade de Alagoinhas em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil (12 de Junho). Hoje as atividades acontecem na Escola Municipal José Anchieta a partir das 8h30 e amanhã na Escola Uiracu Batista, no mesmo horário. Com coordenação da Secretaria de Assistência Social (Semas) a programação prossegue até o dia 29 deste mês com a proposta de sensibilizar a população e erradicar o trabalho infantil. Além do Cras e do Creas, a iniciativa tem participação do Programa Criança Feliz, do projeto Tambores Abençoados e da Comissão de Defesa e Proteção da Criança e do Adolescente da OAB – Subseção Alagoinhas.

- Em Jequié foram prorrogadas até sexta-feira as inscrições para diversos concursos relacionados aos festejos juninos como de Quadrilha; Música Junina Autoral; Dança de Forró; Maquiagem Artística; Licor Artesanal; Casal Junino e Comércio mais decorado. Um dos destaques neste contexto é o concurso da rua com a decoração mais bonita, valendo para a sede e comunidades rurais. A realização é da Secretaria de Cultura e Turismo, com apoio da Associação Comercial e Industrial de Jequié.

- Termina hoje o II Seminário Norte-Nordeste sobre Saúde da População Negra e IV Seminário Internacional sobre Racismo e Saúde, que desde segunda-feira movimenta o anfiteatro do Módulo II da Uefs. Com o tema ‘Saúde como Direito das Populações Vulnerabilizadas’ o evento é uma realização, além da Uefs, das universidades federais do Pará (Ufpa), da Bahia (Ufba) e do Recôncavo (UFRB).