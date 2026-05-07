Tradição da academia se rende ao arco-íris

Publicado quinta-feira, 07 de maio de 2026 às 2:25 h • Atualizada em 07/05/2026 às 8:26 | Autor:

- Foto: Reprodução/GOV.BR

A Academia de Letras da Bahia amanhece amanhã colorida de arco-íris, ao sediar o Encontro Autoria LGBTI+, promovido pelo Clube de Leitura LGBTI+ Independente da Bahia.

Coordenado pelo professor Nilton Milanez, da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), o encontro representa a ocupação do território da alta cultura, desde sempre conservador, heteronormativo e binário.

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Estarão presentes ao Palacete Góes Calmon, no bairro de Nazaré, escritoras, escritores, docentes, editoras e agentes culturais para discutir a presença, os caminhos e as potências das narrativas LGBTI+ na literatura e nas faces diversas da cena cultural baiana.

Embora de perfil inovador, o grupo social alternativo ao mundo cis gênero vai seguir os trâmites consagrados como normais pela academia, com a distribuição em duas mesas temáticas.

- Ocupar as instituições com nossas vozes é um ato político - afirma o professor Nilton Milanez.

Segundo o docente, “a literatura LGBTI+ baiana independente afirma o direito à memória, à diversidade e ao acesso democrático à cultura”, neste viés, fortalecendo a luta por inclusão.

Imortais presentes - Autoras, autores e autorxs ficarão muito honrados com a participação de imortais da academia, na perspectiva de, no futuro próximo, o arco-íris conquistar uma cadeira de forma engajada e autoproclamada na veneranda - e muitíssima careta - instituição.

Além dos debates, estão previstos lançamentos de livros e sessão de autógrafos; as inscrições podem ser feitas na hora. Haverá certificado para quem participar do encontro.

ABRE ASPAS

“A IA deve servir à humanidade e permanecer sob controle humano. Deve se desenvolver em uma direção que seja para o bem e para todos, tornando-se um bem público internacional”

Sun Lei, vice-representante permanente da China ONU, sobre a Inteligência Artificial em fórum da entidade

Catarata da impunidade

Passados dois meses do mutirão de catarata que vitimou 11 pessoas com a perda da visão em Salvador, a falta de responsabilização expõe uma impunidade inaceitável. Apesar da interdição da Clínica Clivan e de diversos boletins de ocorrência, o Ministério Público e a Polícia Civil pouco avançaram. Diante da inércia estatal, o Conselho Estadual de Saúde mobiliza as vítimas, que enfrentam danos físicos e financeiros sem assistência. O caso exige celeridade na apuração de negligência e garantias indenizatórias. O silêncio das autoridades após 64 dias sugere um favorecimento aos suspeitos em detrimento da cidadania ferida.

POUCAS & BOAS

A Formação Continuada de Linguagens do Ciclo I reúne hoje professores e coordenadores pedagógicos da rede municipal de Morro do Chapéu no auditório da Secretaria de Educação (Seduc), que está coordenando este trabalho. Desde terça-feira membros do Instituto Chapada de Educação e Pesquisa (Icep) estão na cidade, participando de uma formação com a equipe técnica pedagógica local. Dentro da mesma programação, ontem aconteceu o Encontro da Equipe Técnica de Monitoramento e Avaliação (ETMA).

Em Alagoinhas começam a atuar hoje cinco dos dez veículos de aplicação de inseticida, popularmente conhecidos como carros fumacê, que se somam a outras medidas para combater o aedes Aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Na última segunda-feira o município decretou Situação de Emergência em Saúde Pública em razão das três doenças. Além da ajuda estadual, a gestão municipal obteve apoio do 6° Batalhão de Polícia do Exército, cujos profissionais estão atuando com Agentes de Endemias e da Guarda Civil Municipal.

No mês em que comemora 41 anos de emancipação política, Teixeira de Freitas se prepara para uma série de eventos que serão abertos com o Esquenta da Festa no próximo sábado e que vão culminar com a Festa da Cidade, entre 15 a 17 de maio. O credenciamento para empreendedores que desejam trabalhar neste período está aberto até hoje para os moradores da cidade e amanhã será para o pessoal de outros municípios. O atendimento acontece entre 8h e 16h na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.

CEF EM ITABUNA

A agência da Caixa Econômica Federal em Itabuna tem sido alvo de queixas de clientes privados. A chateação é com o gerente Bruno Melo Brito, que vem atrasando a liberação de Requisições de Pequeno Valor - RPVs e de Precatórios, causando verdadeiros prejuízos à economia e ao comércio de toda região. Há quem entenda que o atraso injustificado também prejudica a União, que tem de atualizar monetariamente os valores acima do razoável.