Transplantes agora têm “fila” digital

- Foto: Rogério Santana/ Divulgação

De cada dez famílias na Bahia, seis rejeitam a doação de órgãos do parente em óbito, desafiando os gestores do Sistema Estadual de Transplantes a buscar meios de persuadir os hesitantes, por motivos religiosos, desconhecimento, falta de empatia ou todos estes juntos.

A busca compartilhada para saltar barreiras relacionadas ao trabalho de salvar vidas está na pauta do XIX Congresso da Associação Bahiana de Medicina, programado para amanhã e depois em Salvador.

As novas tecnologias podem contribuir para apressar a doação, além de seguir critérios pré-estabelecidos para obedecer a uma “fila virtual”, por meio da plataforma de Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos, conhecida pela sigla Aedo.

A Aedo será lançada no Congresso, organizado com apoio da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia e do Colégio Notarial do Brasil – seção Bahia.

Agora, será possível autorizar a doação de órgãos, tecidos e partes do corpo humano por meio eletrônico.

A plataforma é uma esperança de se respeitar a “fila” de transplantes, a partir de critérios técnicos, reduzindo-se o impacto de possíveis afinidades.

A máquina vai indicar quem está apto a receber os órgãos, a partir da compatibilidade de tipo sanguíneo, genes, peso e altura, entre outros, determinantes das "senhas virtuais" distribuídas a quem precisa.

O regulamento estabelece como critério-desempate a ordem de chegada do paciente à “fila”, dando prioridade a pacientes em estado crítico, levando em conta, por acréscimo, a igualdade para todas e todos, independentemente de atendimento pelo Sistema Único de Saúde ou medicina lucrativa.

