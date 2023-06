Trilha Associativa une Sebrae e Fieb

As estratégias de fortalecimento de pequenas empresas, por meio de suas representações sindicais, vão prosseguir até dezembro, conforme a finalidade do projeto Trilha Associativa, uma parceria do Sebrae Bahia e Fieb.

O acolhimento dos micro e pequenos empreendedores é desenvolvido em quatro eixos: mentoria; associativismo empresarial, ciclo de formação de jovens lideranças e a defesa de interesses.

A primeira etapa do projeto Trilha Associativa foi encerrada com o apoio às demandas de 240 empresas distribuídas em 15 sindicatos, alcançando segmentos diversos da economia capacitados a gerar emprego e renda.

– Os jovens líderes vêm tendo a oportunidade de entender o papel deles no relacionamento institucional, favorecendo a gestão das pequenas empresas – autoavaliou o gerente da Unidade de Projetos Especiais do Sebrae, Antônio Carlos Borges Jr.

Já o coordenador de Relações com Parceiros Estratégicos, Péricles Bahia, anunciou a aprovação de adicional de 25% ao investimento no projeto, além de atrair mais 20 sindicatos para o Trilha neste segundo semestre.

Papel da Federação - Pela Fieb, o superintendente Vladson Menezes destacou o fato de os sindicatos constituírem a razão de ser da federação das indústrias, portanto, cumpre seu papel a instituição.

A recuperação de empresas, no momento pós-pandemia, foi ressaltada como um fator de verificação do sucesso do projeto, dada a necessidade de superar a apatia produzida pela necessidade de evitar aglomerações, entre outras barreiras não-imunológicas durante o maior contágio.

Teatro desafia estereótipo

Programado para os dias 9 e 10 de junho, próximas sexta e sábado, no Teatro Sesi Casa Branca, o espetáculo teatral Memórias Povoadas questiona o estereótipo sustentado há séculos pela propaganda ideológica que retrata a mulher preta como uma massa bruta capaz de suportar injustiças, arbitrariedades e pesados serviços domésticos.

Para Cassia Valle, diretora da peça, à mulher preta é negado o direito à fragilidade, à desistência, pois ela precisa ser o tempo inteiro forte para suportar tantas demandas, enfrentando os efeitos do preconceito e do ódio racista. A trilha sonora do espetáculo é assinado por Celi Dantas.

POUCAS & BOAS

- A 4ª edição da Expo Ambiental de Valença movimentou ontem a praça da República com uma série de atividades voltadas para a educação voltada para preservação do planeta. O evento foi organizado pela prefeitura, através da Secretaria de Meio Ambiente e contou com alunos e professores da rede municipal de ensino, além de diversos parceiros dos projetos já existentes na cidade e zona rural. A programação contou com caminhada, palestras, oficinas dentre outras atividades e atrativos.

- Em Sento Sé acontece hoje a 1ª Escuta Pública sobre a Lei Paulo Gustavo, a partir das 9h no plenário da Câmara de Vereadores. O município dará continuidade à escuta com a classe artística em 13 localidades da zona rural para ampliar o debate visando a aplicação da lei. O trabalho, coordenado pela Gerência de Cultura em parceria com o Conselho Municipal de Cultura, visa a elaboração de um plano de ação para estimular as atividades artísticas no município ribeirinho do rio São Francisco/Lago de Sobradinho.

- Os primeiros títulos do Programa de Regularização Fundiária Urbana de Juazeiro (Reurb) serão entregues hoje no espaço Vilarde, bairro Quidé, a partir das 18h. O programa inédito é fruto de parceria entre a prefeitura local e a Diocese de Juazeiro e tem como foco imóveis adquiridos pela população advindos do patrimônio de Nossa Senhora das Grotas, contemplando nesta etapa os bairros Padre Vicente, Alto da Aliança e Palmares. Famílias de baixa renda tem isenção total sobre os custos cartorários.