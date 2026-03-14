Turismo ético une Morro e Itacaré

- Foto: Reprodução/Guia melhores destinos

Moradores e profissionais de turismo de Morro de São Paulo e de Itacaré, dois dos principais destinos da Bahia promovem neste final de semana atos públicos para denunciar hostilidades por parte de novos veranistas.

O movimento denominado Turismo ético na Bahia tem a pretensão de chamar a atenção das autoridades de segurança pública e políticas para uma série de ocorrências de agressões praticadas por pessoas estranhas às comunidades.

Tudo sobre Tempo Presente em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com o lema Por um Brasil livre de criminosos de guerra, as manifestações estão previstas para a Praça da Mangueira, hoje às 10h30min; e 18 h de hoje e amanhã, de 9 às 22 horas, em Morro de São Paulo.

A expectativa é pela presença de nativos, comerciantes, trabalhadores do turismo e viajantes civilizados com o objetivo de combinar um modelo denominado Rota de Turismo Ético, incluindo Lençóis, na Chapada Diamantina.

Integrantes dos coletivos Frente Palestina Costa do Cacau; Itacaré Anticolonial e Palestina Livre Morro de São Paulo, os organizadores preferem não se identificar por sentirem-se inseguros.

As denúncias são do conhecimento das Polícias Civil e Militar, no entanto, vão se acumulando os registros de violência física contra moradores e trabalhadores do comércio local.

Os manifestantes afirmam ter comunicado, via delegacia virtual, ações de invasão a unidades de saúde e expulsão de moradores locais de restaurantes, em cenas normalizadas em cotidiano de violência.

A hipótese, a ser confirmada, é a de presença de criminosos de guerra, com a ocupação dos cartões postais, enquanto descansam do genocídio praticado contra o povo palestino na Faixa de Gaza.

ABRE ASPAS

“Aquele cara americano que disse que vinha pra cá, para visitar Jair Bolsonaro, foi proibido de visitar. E eu o proibi de vir ao Brasil enquanto não liberar os vistos do meu ministro da Saúde, que estão bloqueados”

Lula, presidente, sobre o cancelamento do visto do assessor de Trump, que visitaria Bolsonaro na prisão

Advocacia contra a gripe

A imunização contra a gripe faz da advocacia baiana uma referência para outras categorias, levando em conta a importância de multiplicar os bons exemplos de resistência ao negacionismo anticiência. O presidente da Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia (CAAB), Maurício Leahy, anunciou para este ano a maior campanha de proteção da saúde de advogadas, advogados e seus dependentes. Coordenador Nacional de Saúde das Caixas de Assistência dos Advogados, Maurício Leahy prevê a distribuição de 100 mil doses, de acordo com projeções do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

POUCAS & BOAS

Em Luís Eduardo Magalhães, o Campo Experimental da Fundação Bahia recebe hoje a Passarela da Soja, Milho e Culturas Alternativas 2026, evento tradicional que reúne produtores, pesquisadores, especialistas e lideranças regionais. O encontro tem início às 6h30 com um Tour Técnico pelo campo, conectando a teoria e a prática nas lavouras. Já os aguardados painéis estratégicos começam às 9h, com assuntos como nanotecnologia aplicada à agricultura. A palestra central será conduzida pela jornalista e analista econômica Kellen Severo, com o tema “Economia e agronegócios: o que vem por aí”.

Com a previsão de quatro palestras, a Feira Cultural Encantos Femininos movimenta hoje a Praça Gilson Viana, em Casa Nova, como parte da programação pelo mês da mulher. Com início às 18h, o evento terá uma série de apresentações culturais, exposição de artesanato e show musical com Alan Kleber. Realizada pela gestão municipal, a feira tem o propósito de valorizar o protagonismo social em diferentes segmentos sociais por parte das mulheres casa-novenses.