Uesb e Uesc estudam "medusa" de Caetité

- Foto: UESB / Divulgação

A mineradora Bamin cedeu aos pesquisadores baianos exemplares do réptil conhecido como “cobra de duas cabeças”, encontrados na Serra do Espinhaço, no município de Caetité, no sudoeste baiano.

Os animais agora fazem parte da coleção de fauna silvestre das universidades Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), em Vitória da Conquista, e Estadual de Santa Cruz (Uesc), na estrada entre Itabuna e Ilhéus, no Sul do estado.

Embora não chegue a assustar quem por ela passa na trilha, nem seja venenosa, a cobra tem lugar garantido na história das civilizações, por sua origem atribuída a uma gota de sangue derramada da cabeça de Medusa, ao ser degolada por Perseu.

O povo "batizou" o animal devido ao corpo comprido, alongado e sem patas assemelha o réptil ao formato peculiar de uma cobra. A cauda, curta e arredondada, passa a impressão de duas cabeças, uma em cada ponta.

Os cientistas, no entanto, a chamam de Amphisbaena amethysta, honrando com o “sobrenome” a pedra semipreciosa encontrada na região.

- A parceria com a mineradora é fundamental para que possamos continuar com o ensino de biologia na universidade”, afirmou a professora da Uesb, Raquel Maluf.

-A parceria entre academia e setor produtivo fortalece a pesquisa e permite que novas descobertas sejam compartilhadas com a comunidade científica e a sociedade”, acrescentou o professor Antônio Argolo, da Uesc.

A importância da descoberta e da doação não é pequena para a produção de conhecimento quando se sabe da existência de pelo menos 100 outros tipos de “amphis" (ambas; duas) "baena" (cabeças), em tradução aligeirada do grego.

Décio Torres lança nova obra

Décio Torres viaja hoje para Lisboa, onde participa do projeto de internacionalização da editora Caravana, ao lançar seu título mais recente, “A Poesia da Matemática”. A ideia do professor emérito de Letras Ufba e Uneb é a de organizar uma "turnê" na Europa. A versão em “português de Portugal” de “A Poesia da Matematica” será lançada no dia 13, 16h30min, na livraria Sinob, atendendo à demanda de um sem-número de tataranetos de Camões convidados para o lançamento. O lançamento acontece junto com uma série de mesas de "bate-papo" com os autores do Grupo Editorial Caravana, em parceria com a editora portuguesa Mercador.