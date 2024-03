Ufba anuncia 1º doutorado de mercado | A TARDE

Adaptar a pós-graduação, alicerçada no conceito original de contribuir para transformar o mundo por meio da pesquisa, à ideia de “profissionalismo”, construída na mecânica de mercado.

Este é o novo desafio ao qual se propõe a Universidade Federal da Bahia, na gestão do Magnífico Paulo Miguez, ao lançar o primeiro doutorado profissional da instituição.

O inusitado encontro de academia e mercado, já banalizado em instituições superiores de ensino privado, vai estrear com a formação de doutoras e doutores em Saúde Coletiva.

O cuidado com o planejamento do curso vincula a nova formação à qualificação de gestores e profissionais no âmbito do Sistema único de Saúde (SUS), escapando assim, dos aspectos sinuosos da medicina lucrativa.

- A condução de serviços e sistemas de saúde complexos requer líderes capazes de enfrentar problemas pouco estruturados, de tomar decisões e agir em contextos de incerteza e urgência”, justifica o diretor do Instituto de Saúde Coletiva (ISC), Luis Eugenio de Souza.

Segundo o gestor e um dos principais entusiastas do projeto, a necessidade do curso é reclamada por gestores e profissionais de saúde, daí a importância de a Ufba ceder ao formato ainda pouco aceito na universidade pública.

São 25 vagas por ano, distribuídas em três áreas: análise dos determinantes sociais e das desigualdades em saúde; gestão e avaliação de políticas, programas e tecnologias; vigilância em saúde.

A previsão é de começar a primeira turma em 2025, após cumprirem-se todas as etapas de implementação do curso, já aprovado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal e Nível Superior (Capes).

