Ufba colhe ideias para os migrantes

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) abriu o debate para coleta de sugestões e diálogos entre representantes da sociedade civil organizada com o objetivo de fortalecer o Plano Estadual de Políticas Migratórias da Bahia.

Organizado pelo Núcleo de Apoio a Migrantes e Refugiados (Namir-Ufba), o trabalho vai inicialmente recolher conteúdos por meio de um formulário de contribuições disponíveis em ambiente virtual.

A ideia é apresentar propostas articuladas aos eixos temáticos, destacando demandas sociais a serem acolhidas pelos poderes públicos nas esferas federal, estadual e municipal.

Desta forma, afirmam os ativistas de migração, será possível prevenir violações de direitos humanos, além de apoiar combinações para o melhor convívio entre brasileiros e brasileiras.

O resultado, se der certo o plano do Namir, será a superação das dificuldades enfrentadas pela população migrante no acesso aos bens públicos, como ainda se observa.

Construído com a produção de ideias, em mutirão coletivo de pensamento livre e engajado, o plano tem como premissa o princípio de justiça reparadora ou proporcional, portanto, vai privilegiar grupos sociais historicamente agredidos pelas elites.

Entre estes segmentos, estão as mulheres, etnias perseguidas, público de orientações identitárias sexuais distintas do modelo monogâmico, conhecido por "LGBTA+", pessoas com deficiência e outros.

O Namir, é um programa de extensão permanente registrado na Pró-reitoria de Extensão da UFBA. A inciaitiva responde às novas configurações do fenômeno migratório, que têm exigido uma intervenção social intensiva para que sejam cumpridas as condições humanitárias e de acolhimento digno.

Novos talentos na Educadora

A renovação da música baiana pode vir a ser um dos bons efeitos do avanço dos benefícios do Selo Educadora Independente. Agora, a seleção passa a ser todo mês, com dois trabalhos escolhidos para divulgação em plataformas digitais e programas da Educadora FM e TVE, além de duas músicas de cada vencedora ou vencedor tocando direto na rádio. As inscrições de candidaturas a revelação da música serão aceitas em fluxo contínuo, tendo como aditivo o incentivo de R$ 5 mil às indicações do júri formado pela equipe da Educadora e TVE. Inscrições são aceitas no endereço selo.educadorafm.ba.gov.br.