Ufba é pentacampeã do Brasil em pesquisa

É penta! A Universidade Federal da Bahia alcançou o patamar de uma seleção estadual cinco vezes campeã brasileira, ao comemorar em sequência, e em áreas diversas, a conquista do primeiro lugar no podium do Prêmio Capes de Tese 2023.

Trata-se do título brasileiro mais importante entre os acadêmicos, tipo uma Série A, ou Champions League, se a Ufba ficasse em Londres ou Paris: o resultado foi recebido com justa medida da alegria por todas e todos as ufbianas e ufbianos de coração.

Mas a figura de analogia com o ambiente do futebol tem uma abismal distinção aritmética: enquanto os clubes disputam com no máximo duas dezenas de outros, os nossos campeões venceram nada menos que 1.469 trabalhos!

Beira ao décimo-terceiro trabalho de Alcides (nome original de Herácles, depois Hércules) o grande feito dos colegas, candidatos também ao prêmio máximo, tipo um Oscar da produção de conhecimento nacional.

Como mostra da pujança e resposta ao fascismo abominável a sufocar as universidades durante mais de quatro anos, antes da redentora posse de Lula em janeiro, este campeonato nacional da Capes bateu todos os recordes de inscritos em 19 anos de concurso.

O certame serve como referencial, pois as teses selecionadas podem ser lidas, relidas e seus aspectos de excelência, a arethé grega, são acrescentados à produção das próximas pesquisas, em processo de acúmulo para desenvolvimento do país e da espécie.

Entre os grandes da pesquisa revelados na base da Ufba, destacam-se Thiago Cerqueira Silva, do programa de pós-graduação em ciências da saúde; e Simony Rodrigues Marins, do Núcleo de Pós-graduação em administração.

Morte da ialorixá

O diretor da Associação Brasileira de Imprensa, Fábio Costa Pinto, membro do Conselho Deliberativo e das comissões de liberdade de imprensa e dos direitos humanos da principal entidade de profissionais de imprensa do País, manifestou o receio de não trabalharem os investigadores à plena carga para elucidar o crime de homicídio contra a Iyá Maria Bernadete Pacífico.

– Espero que seja firme essa investigação. Que identifiquem os milicianos, prendam urgente. Ou estarão nítidas a incompetência, omissão e negligência de quem deve o pagamento do soldo à extração de recursos do contribuinte – afirmou Fábio Costa Pinto.

POUCAS & BOAS

O torneio de robótica Robodori termina hoje no Parque de Exposições de Salvador, onde acontece desde o dia 25 de agosto como parte do Festival de Cultura Japonesa. Com seis categorias distintas, a organização do torneio é do Capítulo Estudantil de Robótica e Automação RAS, Projeto de Extensão registrado no CETEC e vinculado ao programa de extensão Ramo Estudantil IEEE da Universidade Federal da Bahia (UFRB).

A Caravana dos Direitos Humanos chega amanhã na cidade de Serrinha, para atender a população do Território do Sisal. A partir das 8h acontecem oficinas para a comunidade escolar, técnicos e gestores municipais e atores do Sistema de Garantia de Direitos da região. Na terça-feira a partir das 9h serão oferecidos serviços de acesso à Justiça para a população em geral. A ação é coordenada pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH) em parceria com órgãos do município e do estado, que vão movimentar o Colégio Estadual Rubem Nogueira.

Na Costa do Descobrimento ainda repercute a aprovação na Câmara e sanção do Executivo da Lei 1.930/23, de 18 de agosto de 2023, que cria o cargo de Professor Cigano no quadro do magistério de Porto Seguro. Criada para fortalecer o ensino cigano e a valorização das tradições do seu povo, a lei se baseia nas normas já utilizadas na educação escolar indígena, que conta com professores da etnia. A carreira do Professor Cigano vai contar com profissionais que tenham conhecimentos específicos e dominem a língua materna da comunidade, pertencendo ao quadro municipal e integrando a educação étnico-racial.