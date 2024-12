Umburanas pede consulta honesta

- Foto: Reprodução

Um documento de referência em alcance nacional, no sentido do relacionamento entre comunidades e os poderes públicos e iniciativa privada será lançado amanhã, às 9 horas, no território livre das Umburanas, remanescente de quilombo, localizado no município de Antônio Cardoso.

Na carta, comunidades tradicionais cardosenses e do entorno do município expõem como querem ser consultadas em contextos nos quais os efeitos de uma pesquisa afetam suas vidas e de seus vizinhos.

A iniciativa tem o apoio da Cáritas Brasileira Regional Nordeste 3, órgão da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), ao perceberem os ativistas católicos a dificuldade de comunicação, impondo-se o olhar técnico convencional dos protocolos de consulta levando em pouca conta os modos de ser e ver o mundo dos habitantes de comunidades indígenas e afrodescendentes.

A consulta prévia é assegurada na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), vigente no Brasil desde 2004, por decreto presidencial sancionado no primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva.

Por meio desta normativa, toda empresa pública e privada interessada em propor algum projeto, qualquer que seja, dentro do território da comunidade, deverá obrigatoriamente consultar antes as pessoas, "da forma como elas entendam", conforme a sugestão do documento, inédito com este objetivo.

- Minha expectativa, assim como a de todos os moradores da minha comunidade e das comunidades vizinhas, é que com este protocolo nós sejamos respeitados acima de tudo”, afirma o líder do quilombo do Salgado, Agnaldo Estrela.

Samba para crianças

A primeira escola de samba para crianças de Salvador anunciou uma programação especial em comemoração ao terceiro aniversário da agremiação, sediada no Curralinho, localidade próxima ao bairro do Imbuí. No sábado, às 9 da manhã, começam as festividades, com um desfile liderado por mestre-sala, porta-bandeira e rainha da bateria, todas adultas, conduzindo pelo reduto de resistência cultural a bateria de 18 crianças. Na ocasião, será gravada a primeira etapa de um clipe, bem como está em agendamento a cobertura por Raulino Júnior, para o programa “Sem edição”, veiculado pelo You Tube.